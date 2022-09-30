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吳家忻放低偶包 街頭大叫「M到」

2022-09-30 列印
■吳家忻（中）首次擔正，與林千渟一齊媾仔。
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由吳家忻、林千渟及陳毅燊（ANSONBEAN）首次合作的Viu Original原創劇《#她和她的戀愛小動作》，將於10月7日黃Viu獨家上架。最新釋出的預告片不但盡現青春氣息，吳家忻的「麻甩」表現更是令人期待。

從預告片段中所見，首次參演劇集的吳家忻表現很放，一時提議林千渟一起媾仔，一時就在街頭大叫「M到」，全無「偶包」可言，ANSONBEAN的招牌傻笑同樣可愛。

除了三位新生代演員，客串陣容亦相當強勁，包括陳湛文、栢天男、凌文龍、周祉君及岑珈其等。■吳家忻（右）放低「偶包」投入拍劇。
■吳家忻（右）放低「偶包」投入拍劇。
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