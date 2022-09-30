■東方表行有限公司董事總經理楊衍傑（中）與馮允謙、ANSONBEAN出席盛會。

■ANSONBEAN希望與馮允謙合作出歌。

■左起：東方表行有限公司營運總監陳仕榮、東方表行有限公司執行董事林慶麟、馮允謙、東方表行有限公司董事總經理楊衍傑、香港賽馬會賽馬產品、市務及贊助事務總監利達賢、香港賽馬會賽馬市場部主管盛雅佩及ANSONBEAN出席活動，場面熱鬧。

■ANSONBEAN的熒幕初吻給了吳家忻。

■馮允謙對女友內疚，因為婚期不停押後。

馮允謙（Jay）與ANSONBEAN（陳毅燊）昨日出席於銅鑼灣希慎廣場舉行的2022東方表行沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」活動。Jay透露女友已從加拿大來港，今次二人會傾談婚事，他坦言有壓力，因明年計劃紅館開騷，婚期或要一延再延，已過了女友的限期，他亦忍不住自認衰仔。東方表行有限公司董事總經理楊衍傑、東方表行有限公司執行董事林慶麟、香港賽馬會賽馬產品、市務及贊助事務總監利達賢、香港賽馬會賽馬市場部主管盛雅佩等，昨日一同為「Gentlemen's Bow Tie Club煲呔紳士俱樂部」主持啟動禮儀式。馮允謙（Jay）與女友已一年半沒見面，他表示日前女友從加拿大回港，剛好入境檢疫放寬不需隔離。他指女友本打算昨日到場支持，但怕醜又不想打擾他工作，所以沒有來。Jay表示女友留港兩星期，可惜他每日都忙於工作被女友詐型，惟有抽時間帶她吃喜歡的東西。問到婚期如何？Jay坦言今次會與女友傾談婚事，他說：「會傾，但有點壓力。近兩年專注工作，她也知道會配合。（又再延期？）要傾……現階段工作最重要。」Jay表示已過了女友的限期，因原本兩年前已計劃結婚，但疫情影響，婚期一拖再拖，他自言：「覺得好似有啲衰，我唔係特登，但工作都好緊要，因明年計劃開騷。」Jay透露已申請明年紅館檔期，或可能完成演唱會再計劃結婚事宜。ANSONBEAN熒幕初吻獻吳家忻ANSONBEAN以紳士Look亮相啟動禮，他表示早前與Jay為活動拍攝宣傳片，彈電結他時不慎鎅傷手指，有機會會請教Jay。ANSONBEAN稱去年Jay曾為他創作歌曲《you made my day》，希望日後可與對方出合唱歌，他說：「我多是快歌，與Jay可嘗試情歌，他的歌很浪漫，寫得好入肉。」問他是否浪漫的人，ANSONBEAN覺得浪漫很空泛，每人有不同定義，最緊要有心。問他追女仔最浪漫招數？他笑說：「冇乜，好渣……送禮物。（送甚麼禮物？）眼藥水。」此外，ANSONBEAN在新劇《#她和她的戀愛小動作》與吳家忻有親吻戲，獻出他的熒幕初吻，他表示劇本臨時加這場咀戲，轉拍攝角度咀了兩、三吓，沒有尷尬。笑問對方好錫嗎？他說：「好錫！（怕不怕對方男友呷醋？）不會，拍戲而已，我也認識他，首映都一齊坐。」