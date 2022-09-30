提到未來工作，林鈺洧想試好多嘢，例如拍劇，亦不擔心身材高挑較難搵熒幕拍檔；許子萱暫時放下海外名校入學機會，透露校方都認為是難得機會，因此為她保留學位；童星出身的梁超怡曾與梁朝偉合作過，笑言想再有機會合作。
林鈺洧唔儲名錶愛暖水壺
提到未來工作，林鈺洧想試好多嘢，例如拍劇，亦不擔心身材高挑較難搵熒幕拍檔；許子萱暫時放下海外名校入學機會，透露校方都認為是難得機會，因此為她保留學位；童星出身的梁超怡曾與梁朝偉合作過，笑言想再有機會合作。
33萬現金 買萬六張六合彩走私北上 夫婦就擒
大批六合彩彩票走私北上一案，昨天有新發展，警方拘捕一對夫婦，揭發女方竟拿着三十三萬元現金，分別到荃灣兩間投注站大手落飛，購買二十元一張的電腦票，合共買了一萬六千張，售票員數到手軟。海關有組織罪案調查科...
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近億窮人脫貧 習樹「人民領袖」形象
中共總書記習近平執政之初，提出「精準扶貧」的新理念，短短八年令近億農民告別絕對貧困，極速完成中國歷代治國安邦的頭等難事，在建黨百年之際「全面建成小康社會」。專家認為，「脫貧攻堅戰」的勝利，有效贏得了農...
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俄願合作查北溪管道洩漏
俄羅斯經波羅的海向歐洲輸送天然氣的北溪管道發生洩漏事故。歐盟認為，管道是遭到蓄意破壞，揚言將作出有力回應。俄羅斯表示，願意同歐盟合作調查事故，指認為俄方涉事是「愚蠢和荒謬」。俄羅斯聯邦安全局正調查是否...
2022-09-30
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ONE INNOVALE暫收約2750票
恒基粉嶺ONE INNOVALE–Bellevue首輪銷售報捷，隨即於周日（下月2日）進行最後一輪銷售，共推出155伙發售，其中143伙以發價單方式發售，另外以招標方式推售12伙特色戶，項目截至昨日暫...
2022-09-30
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內房捱沽旭輝再插16% 恒指跌85點17000勢危
英倫銀行入市購買英國長債，美股隔晚顯著反彈，惟外圍股市於午後受壓下跌，A股走勢偏軟，恒指再度探底，一度低見17046點，收報17165點，跌85點，續創11年新低，成交金額917億元。內房股持續受壓，...
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超級英超周末 同場過關有得玩
英超經過國際賽期後重開，即迎來兩場超級大戰，明晚北倫敦打吡，周日曼市打吡，兩場波都設有同場過關，大家一於試玩考眼光。北倫敦死敵阿仙奴和熱刺，今季英超開局順利，完成七輪後分別高踞榜首和第三位，雙方只有一...
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自資6位數開Show 最嬲被封「癲王」 蔡楓華委屈20年：我冇精神病
61歲蔡楓華（Ken）自資6位數於下月21及22日在荃灣大會堂舉行《情深永記演唱會》，最貴VIP位盛惠780元，尾場門票已售罄。入行43年的Ken坦言對被封做「四大癲王」耿耿於懷，強調從來冇精神病，亦...
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KellyChu - 「與CEO對話」登場 首談創科促進淨零｜Executive日記
為慶祝商界環保協會有限公司成立三十周年，協會日前首次舉辦全新標誌性活動「與CEO對話」。首場論壇以「創科推動零碳新世代」為主題，邀請到香港科技園公司行政總裁黃克強做特別嘉賓、商界環保協會主席歐嘉榮，以...
2022-09-30
- 邵家輝 - 喜迎國慶｜家輝講場
- Cally - 新城市廣場斥1.5億元打造全新兩層6萬呎Play Park 今日起開始試業 主打「沉浸式」娛樂體驗｜商界講呢啲
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- Jacky哥 - 儲存易成立二十載 為顧客提供全方位倉儲管理 集團主席陳啟豪看好工廈發展 擴張迷你倉版圖｜企業會客室
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- Cally - YOHO MALL「好賞．同遊」獻禮 送近500萬贈券禮遇及獨家體驗｜商界講呢啲
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- 郭家耀 - 中免目標價220元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
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何澤堯中三元封王 方嘉柏呂健威起孖 葉楚航開齋兼捧盃
昨晚在谷中舉行九月最後一次賽事，葉楚航憑「晉神」開齋，並且奪得香港稅務學會五十周年紀念盃，騎者巴度另贏東廄「終身美麗」。至於騎師王則是何澤堯，他先勝出「紫菜福星」和「威武覺醒」，造就呂健威從練後的頭馬...
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