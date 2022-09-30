林鈺洧唔儲名錶愛暖水壺

■林鈺洧唔擔心太高而難搵熒幕拍檔。

出爐港姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡及友誼小姐邢慧敏，昨日出席領獎儀式，獲頒發名錶，問有否儲名錶習慣？林鈺洧笑言要視乎款式及眼緣，更自爆2015年開始愛上儲暖水壺，但拒透露有否男士投其所好。提到未來工作，林鈺洧想試好多嘢，例如拍劇，亦不擔心身材高挑較難搵熒幕拍檔；許子萱暫時放下海外名校入學機會，透露校方都認為是難得機會，因此為她保留學位；童星出身的梁超怡曾與梁朝偉合作過，笑言想再有機會合作。