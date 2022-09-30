自資6位數開Show 最嬲被封「癲王」 蔡楓華委屈20年：我冇精神病

好有抱負■蔡楓華話o依家樓市回落想買鋪買豪宅。

行色匆匆■訪問當日行色匆匆，蔡楓華跟女助手快做訪問一小時後截的士轉場。

相隔4年■對上一次蔡楓華開演唱會係2018年，之後受疫情影響延至下月開騷。

睇準時機■蔡楓華睇準疫情緩和時機，自資6位數開個唱。

美好回憶■10年前蔡楓華喺紅館舉行《情陷紅館演唱會》。

再戰樂壇■無線《勁歌金曲》30周年，第一代《勁歌》主持盧敏儀帶住蔡楓華做節目嘉賓，之後帶埋佢再戰樂壇。

嚇親隔籬■當年蔡楓華喺《勁歌金曲》失言，嚇親盧敏儀。

否認被雪■蔡楓華否認當年畀電視台封殺，因「一剎那光輝不是永恆」風波後，仲跟鄭裕玲、任達華及歐陽佩珊合拍劇集《種計》。

紅唇王子■蔡楓華曾與鄧靄霖合作麗的青春劇《IQ成熟時》。

內地謀生■蔡楓華不時返內地disco做騷賺錢。

瘋狂行為■蔡楓華20年前到特首辦，揚言有文件要特首簽名，但被警員阻止。

離奇入院■2002年蔡楓華表示失竊，送院檢查時仍戴墨鏡。

61歲蔡楓華（Ken）自資6位數於下月21及22日在荃灣大會堂舉行《情深永記演唱會》，最貴VIP位盛惠780元，尾場門票已售罄。入行43年的Ken坦言對被封做「四大癲王」耿耿於懷，強調從來冇精神病，亦冇睇過精神科醫生：「唔做天王唔緊要，話係癲王就好離譜，會影響人哋事業，有冤無路訴。」委屈20年，他向《星島頭條》申冤，承認要靠食安眠藥入睡。採訪：方騫平 攝影：譚志光場地：北角海逸酒店近年Ken心情變得開朗，他堅持喺疫情下需要發放正能量，開show唔係為賺錢係為開心。他表示1983年成立歌富製作，以往除咗為自己，亦曾幫過張國榮、梅艷芳、陳慧嫻等開show，憑經驗唔覺係冒險，「防疫經已成為港人常態，大家唔會再恐慌，唯一擔心中咗就開唔到show要『回水』，所以10月開始要閉關。」澄清冇畀電視台封殺Ken又忽發奇想，最想邀請合作過的鍾楚紅、翁靜晶及莊靜宜做演唱會嘉賓，提到歌單時就鬧爆啲KOL：「其實乜人都可以做KOL，佢哋講娛樂秘聞呃到幾十萬個like，啲料咪係讀報紙，點算秘密啫？佢哋仲好權威話『Ken得兩首歌！』講笑咩，我有百幾首歌《愛不是遊戲》、《絕對空虛》、《倩影》、《也許》，真係好鬼嬲。」他事先張揚個唱將演繹故友陳百強的歌，張國榮嘅歌就冇揀到，佢強調唔係放不低「一剎那光輝不是永恆」事件：「呢件事忘記咗好多年，唔好誤會我，我同哥哥一啲嘢都冇，只係要揀啲合適嘅歌唱。仲要澄清埋我當年冇畀電視台封殺，否則就拍唔到跟鄭裕玲、任達華合作嘅劇集《種計》。」好窮想買九肚山豪宅記者多番追問蔡楓華在疫情下點維持生計，佢就咁答：「都有好多工作嘅，好似寫書出自傳會賺到錢，我仲會寫歌及返內地發展，同幾間公司傾緊合作嘢……但我冇錢好窮，冇十層八層樓喺手，o依家離開我目標好遠，但唔畀我有志願㗎？我睇中咗九肚山一個單位，以我年紀冇得上會，諗緊一炮過買起佢。」他又發揮大智慧，好權威地表示美國加息，「目前乜都唔好做留住啲cash。」問記者做唔做佢女友過咗花甲之年的Ken形容自己係一個快活老實人：「如果講大起大跌我一定攞金牌，最紅時因失戀喺飛機上閃過自殺念頭，但人生匆匆幾十年，多錢少錢、紅同唔紅都係咁，但我唔難受，仍有好多人支持我呀，到咗呢個年紀你以為我仲係傻瓜？人哋屈我係『四大癲王』，我絕對唔係，呢十幾年用行動嚟洗脫咗，啲人亂講嘢侮辱人，人哋有大好前途真係會影響事業㗎！」他強調從冇精神病及睇精神專科：「因為工作太忙食過安眠藥爭取休息，呢行10個有10個都食啦，邊個做主角唔辛苦？但快樂。」另外，阿Ken自爆感情路上絕對空虛咗10幾年，當追問擇偶條件時？他口花花對着記者說：「你有冇興趣做我女朋友呀？咁我同你發展吓……講笑啫，幾十歲你估我係湯鎮業咩？以前娶妻求靚女，o依家娶妻求淑女。」估唔到Ken跟得幾貼，連63歲湯鎮業再娶嫩妻都知道。