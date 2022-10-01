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李佳芯想化名玩交友app

2022-10-01 列印
■李佳芯獲發《好聲好戲2》畢業證書。
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李佳芯（Ali）、袁文傑、黃智賢等出席《好聲好戲第二屆畢業作品 蜘蛛俠：不戰無歸》記者會，樊亦敏奪第二屆總冠軍，眾畢業藝員獲發畢業證書。Ali在節目談及與舊愛陳炳銓因相處時間長致分手，她指長時間相處見到缺點好正常，承認不會嗲人，在感情上輸蝕，因此要學，但暫未有對象，想擴闊圈子識新朋友，但因疫情少出街，自己又有少少自閉，她反問用交友app可否不用自己身份。

Ali拍攝關注腦退化症短片《伴》在網上頻道有10多萬點擊，粉絲自資出動應援車宣傳，她覺得已圓滿。
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