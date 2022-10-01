伊健在帖文寫上：「好想見到大家」，更上載了一條演唱會宣傳短片，片中見他分別以金色及白色禮服造型華麗上陣，更配上經典歌曲《全城效應》作音樂背景。伊健對上一次紅館騷已是2019年，相隔多年重返樂壇開騷，一眾粉絲都紛紛留言表示期待。
鄭伊健突公佈11月開六場紅館騷
伊健在帖文寫上：「好想見到大家」，更上載了一條演唱會宣傳短片，片中見他分別以金色及白色禮服造型華麗上陣，更配上經典歌曲《全城效應》作音樂背景。伊健對上一次紅館騷已是2019年，相隔多年重返樂壇開騷，一眾粉絲都紛紛留言表示期待。
下周四可12人開餐 宴會增至240人 限聚鬆綁飲食業「逢甘露」
社交距離措施打擊不少行業生計，隨著疫情放緩終於鬆綁。政府昨宣佈本月六日起放寬社交距離措施，食肆的每枱人數上限由八人增至十二人，宴會可容納人數亦增加兩倍至二百四十人，而酒吧則由每枱四人放寬至六人。有飲食...
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習近平 烈士紀念日獻花 李克強栗戰書汪洋等出席儀式
昨日是中國的烈士紀念日，國家主席習近平、國務院總理李克強，以及栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等國家領導人，在北京天安門廣場出席向人民英雄敬獻花籃儀式。天安門廣場已佈置好慶祝國慶的巨型花籃，...
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查理斯三世 首枚硬幣亮相
英國已正式進入查理斯三世時代。皇家鑄幣廠推出面值五十便士的英皇查理斯三世肖像硬幣，同時公佈一枚面值五英鎊的紀念幣，作為已故英女皇伊利沙伯二世紀念系列。新硬幣估計最快會於聖誕節開始流通。廠方表示，新硬幣...
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康樂園廣闊大廳盡展空間
大埔老牌豪宅屋苑康樂園，環境恬靜，以私隱度高見稱，項目主打洋房，是次精選罕有分層放盤，實用面積1334方呎，2房1套，屬複式設計，內櫳佈置講究，外連236方呎平台，近距離接觸大自然。現時叫價1980萬...
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恒指9月創新低 勁插2732點
美股三大指數隔晚齊收跌，內地股市昨日偏軟，令恒指第3季最後一個交易日表現反覆，曾低見17016點，再創近11年新低，險守17000大關，終收報17222點，升56點，終止兩連跌。恒指本周累跌711點，...
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世盃爭櫈仔 耶穌打吡自強
今夏分別加盟阿仙奴和熱刺的巴西前鋒捷西斯及李察利臣，今晚英超北倫敦打吡將會正面交鋒。前者公私兩面都希望擊敗該位同鄉，在私他於巴西國家隊的地位落後李察利臣，如果想出戰世界盃就要證明自己；在公如果領軍於主...
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跳橋足踝受傷仍未痊瘉 張家輝與林超賢 講掂數唔跑住
張家輝、陳偉霆、楊祐寧、黃又南、譚俊彥及麥子樂等一眾演員，昨日在中環為英皇電影新片《爆裂點》開工，老闆楊受成博士到場探班。張家輝早前拍一場追逐戲，由天橋一躍而下，雖然已有安全軟墊等保護措施，但親自上陣...
2022-10-01
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- 王麗嘉疑在公園小解
- 林青霞親筆信附唇印 感謝前線醫護人員 久未露面的林青霞前日到中文大學出席講座，慶祝相識18年好友金聖華教授推出新書《談心——與林青霞一起走過的十八年》，兩人更在講座上分享多年來相處時的趣事。
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李純恩 - 都是感覺｜好好過日子
終於秋涼，晚上站在陽台上，涼風送爽，很是舒服，有道是「天涼好個秋」，今年秋天雖然涼得晚了一點，但可以享受一個愜意的晚秋，也還不錯。天氣一涼。十月也到了，十月一到，一年就過了四分三，剩下一個季度，很快就...
2022-10-01
- 彭耀佳 - 魅力依然｜旅遊「佳」話
- 邵家輝 - 喜迎國慶｜家輝講場
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仲達 - 天駟無懼一切 ｜頭號目標
第九場二班一六○○米。此場大熱門很大機會是「發財先鋒」，無疑牠上季演出的確準繩，而且跑法主動較易掌控形勢，不過向壞的方向想，始終是一匹在港十戰未開勝門的處女馬，而且上季贏過牠的「快益善」亦只算是二班中...
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