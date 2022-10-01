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鄭伊健突公佈11月開六場紅館騷

2022-10-01 列印
■伊健對上的演唱會已是在2019年。
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疫情持續近3年，最嚴峻時期所有公開演出活動一度停擺，不少歌手開演唱會計劃都被迫取消或延期。近期隨着疫情緩和，各大小音樂會已陸續演出。繼草蜢、陳奕迅將在今年開騷外，鄭伊健昨日亦在社交網正式宣佈將於11月21至24日及11月26至27日在紅館舉行六場演唱會。

伊健在帖文寫上：「好想見到大家」，更上載了一條演唱會宣傳短片，片中見他分別以金色及白色禮服造型華麗上陣，更配上經典歌曲《全城效應》作音樂背景。伊健對上一次紅館騷已是2019年，相隔多年重返樂壇開騷，一眾粉絲都紛紛留言表示期待。■伊健在網上貼短片宣佈開騷。
■伊健在網上貼短片宣佈開騷。
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