■梓菁認為改名有助在圈中發展，幫助得到更多演出機會。

■2019年梓菁跟外籍男友打得火熱，在街頭激咀。

■梓菁去年跟陳觀泰和張建聲合演電影《大俠Action》，因而認識新公司老闆。

■梓菁早前跟「哲星匯文化娛樂」簽約，獲老闆Ken哥舉行記者會公佈消息。

■有樣有身材的梓菁，仍然覺得要搵對象唔容易。

■以往多演硬朗角色的梓菁，希望未來可試演溫柔女人。

■梓菁簽約後趁有空檔，到泰國旅行充電。

楊梓菁（前名楊柳青）早前改名同時簽約新經理人公司，她希望一切都有個好的新開始。講到簽新公司其中一個條件吸引到她，就是可拍拖、結婚、生仔，不過她就否認恨嫁，只是想更有自由度做返自己，她亦坦言想拍拖，不過承認搵啱條件對象唔容易，唯有相信緣份。採訪：杜杜 攝影：娛樂組髮型：Terrence Chan @HAiR 化妝：@hazesmakeup服裝：Harvey Nichols Hong Kong 場地：Pier 1929梓菁話有改名這個念頭好耐，因有堪輿學家提點過她，改名對她有利，「但係我本身好鍾意以前個名，容易記夠老土嘛！哈哈！直到有個我好尊重嘅前輩，建議我改呢個名，上年擺咗喺度直到簽約先至正式改，我希望呢個名帶畀我更多順利同快樂，想改名都係想有更加好嘅改變。」否認恨嫁只望拍拖講到簽約新公司，梓菁坦承因公司畀到她家的感覺，加上老闆Ken哥給她自由度很大，「每次返公司都唔似返公司，因為老闆娘同老闆囡囡都會喺度，好有歸屬感，同Ken哥係好易理解嘅人，我做咗演員都6年，好希望做返真正嘅自己，唔係話其他公司唔可以，但係老闆唔會限制你拍拖、結婚、生仔呢啲最基本嘅嘢，同埋條件上加埋合約年期，各樣都係令到我好舒服，唔係一方有被迫嘅感覺，合作舒服係最緊要。」梓菁去年2月跟外籍男友因性格不合分手後，一直單身的她連傾合約都諗到感情問題，不過她就否認好恨嫁，至於拍拖卻無任歡迎，更希望搵到個孝順又有同理心，仲要有獨立經濟能力，兼且畀到安全感她的男朋友，不過她承認搵對象很難，唯有相信緣份。「問得梗係講自己最想要，但係好多時面對愛情，都係變咗個白癡，可能對方開度門嗰一吓你就鍾意咗佢，好得意，講就可以講到一百個條件，但到時可能因為一樣嘢就鍾意咗佢。」