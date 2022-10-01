■露雲娜與歐信希都like鄭欣宜及軒公。

■Rowena搵咗年輕時的偶像賈思樂做嘉賓。

■兩人於《深愛著你演唱會》中，會唱出代表作如《雨中Shalala》等。

■Rowena老公、囝囝（與前夫所生）及媽咪都係佢忠粉。

■歐信希收埋當年跟張國榮的絕密合照。

■今年中秋節，兩人去咗風行唱片老闆Mini屋企做節，有如一家人。

露雲娜（Rowena）與歐信希將於10月11日在文化中心舉行《深愛著你演唱會》，順道祝賀兩人所屬嘅風行唱片公司成立57周年。這對師姐弟在互相監察下齊齊減磅，到時會鬥跳勁舞兼唱出代表作如《荳芽夢》及《默默向上游》等。Rowena更忽發奇想，有意跟同等身形及同聲同氣的鄭欣宜鬥唱鬥跳，而歐信希就想同張敬軒合唱。採訪：方騫平 攝影：羅安強去年10月舉行完《風行的音樂永續演唱會》後，歌迷反映話唔夠喉，加上咁啱10月有檔期，露雲娜及歐信希決定再合體演出，喜歡唱實體騷的Rowena表示相當期待，更強調減咗肥後想郁多啲，大跳勁舞冇難度，而減咗40磅的歐信希到時會着少啲方便晒線條。唱歌湊仔變搖籃曲Rowena於1968年以5歲之齡入行唱歌，在歌壇54年，她形容生命好奇妙：「我真係好鍾意音樂、好鍾意唱歌，當年會唱住歌湊仔，演變成兒子嘅搖籃曲，囝囝長大後就做咗我忠粉，佢識唱我啲中文歌㗎，雖然好有天份，但就怕醜唔敢上台唱。」對於時下樂壇有咁多新力軍，Rowena最like馮允謙及鄭欣宜；歐信希最愛係林家謙及唔算係新力軍，卻扶掖唔少新人的張敬軒。Rowena尤其想跟宜欣喺台上鬥跳鬥唱，「我哋都係細細個出道，連身形都差唔多，又係英文人真係啱晒嘴形，合作到都幾得意。我見到佢經歷過高高低低，仍然好努力係咁唱，同佢交流應該都會學到嘢。」歐信希最想同張敬軒合唱，大讚軒公唱歌好又夠多元化，同咩人合作都可以。