跳橋足踝受傷仍未痊瘉 張家輝與林超賢 講掂數唔跑住

■楊受成與譚俊彥握手問好，十分親切。

■《爆裂點》全男班開工，陽剛味十足。

■張家輝讚陳偉霆身材好健碩。

■譚俊彥在片中有八成都是動作戲份。

■張家輝笑言向林超賢請了假，昨日只拍文戲。

■楊祐寧覺得劇組一定會照顧演員的安全。

■家輝與陳偉霆齊齊接受傳媒訪問。

■陳偉霆在個人網站晒腹肌，又的確幾健碩。 網上圖片

張家輝、陳偉霆、楊祐寧、黃又南、譚俊彥及麥子樂等一眾演員，昨日在中環為英皇電影新片《爆裂點》開工，老闆楊受成博士到場探班。張家輝早前拍一場追逐戲，由天橋一躍而下，雖然已有安全軟墊等保護措施，但親自上陣的家輝不慎扭傷足踝，更一度痛至面容扭曲，昨日他表示雖然可以行走，但明知林超賢一要他跑便是極速或氣絕身亡那種，所以一早向監製請假唔跑住，昨日拍文戲為主。張家輝早前於拍攝《爆裂點》一場追逐戲，從天橋跳下時扭傷足踝，家輝透露現在好了很多，行動無問題，不過由於他與監製林超賢合作經驗較多，知道對方要求，如果要拍跑戲就是需要極速或氣絕身亡的那種，所以已跟監製講好，自己現在還未跑得，所以昨日只能拍文戲。首度與陳偉霆（William）合作，家輝大讚他拍打戲時處理動作很好：「William是一個勤力和身手很好的演員，這次在戲中看到他很搏命，（能否做你的接班人？ ）接到，畀心機一定得。」陳偉霆自愧不夠家輝健碩陳偉霆表示在家輝身邊真的不敢講自己健碩，而且很大壓力，之前監製對他說有一場除衫戲份，所以他立即狂操和戒糖，其後監製表示不需要除衫，於是自己便不再戒口，怎知過幾日開工時監製突然又要他除衫，陳偉霆笑說：「我腹部那排朱古力已變得模糊了。」不過，在旁的家輝表示看過陳偉霆的身形，真的很健碩。此外，早前張致恒在內地出席樓盤活動時演唱《死性不改》出現走音，被網民負評，陳偉霆表示不知情，只感到現在大家都不容易，過往與他曾經是組合，現在跟對方較少聯絡，希望張致恆繼續努力，往後會更好。台灣男星楊祐寧透露首次與張家輝和監製林超賢合作，當日聽到了這組合，沒有問太多便即時答應及跑來香港開工。記者取笑他真大膽，沒有想清楚與監製林超賢合作會容易受傷這問題？楊祐寧說：「不會，相信公司會保護好演員（有沒有買保險？）公司幫我買了保險，我一向拍戲都小心，拍動作片會更加小心，（會否捨不得女兒？）這次來港七、八天，真是捨不得她，但沒辦法要賺錢，每天也會跟她視像對話。」譚俊彥在片中飾演大反派，膚色也特意曬得較黑，早前兒子在小一面試時，也擔心校長以為他是罪犯。一年前他已經與林超賢在TVB合作過劇集《廉政行動2022》，問他會不會害怕受傷？他說：「動作片一定會有受傷，最緊要自己狀態準備得好，今次武術指導是董瑋，我與他合作過很多次，有這專業團隊，少少受傷也是難免，只希望將最好的鏡頭拍出來。」譚俊彥拍動作戲唔擔心受傷問他看劇本時是否已知道自己武打動作佔多少？譚俊彥笑言：「劇本中，我有八成是動作部份，（最難忘是那一場？）早前有一場被追殺的戲份，通宵拍了一星期，我要到運動鋪買鹽餅，店員問我，現在沒有馬拉松為何要買這些東西，我說跟林超賢合作，勁過玩三項鐵人賽。」