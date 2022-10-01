跳橋足踝受傷仍未痊瘉 張家輝與林超賢 講掂數唔跑住

張家輝早前於拍攝《爆裂點》一場追逐戲，從天橋跳下時扭傷足踝，家輝透露現在好了很多，行動無問題，不過由於他與監製林超賢合作經驗較多，知道對方要求，如果要拍跑戲就是需要極速或氣絕身亡的那種，所以已跟監製講好，自己現在還未跑得，所以昨日只能拍文戲。首度與陳偉霆（William）合作，家輝大讚他拍打戲時處理動作很好：「William是一個勤力和身手很好的演員，這次在戲中看到他很搏命，（能否做你的接班人？ ）接到，畀心機一定得。」
陳偉霆自愧不夠家輝健碩
陳偉霆表示在家輝身邊真的不敢講自己健碩，而且很大壓力，之前監製對他說有一場除衫戲份，所以他立即狂操和戒糖，其後監製表示不需要除衫，於是自己便不再戒口，怎知過幾日開工時監製突然又要他除衫，陳偉霆笑說：「我腹部那排朱古力已變得模糊了。」不過，在旁的家輝表示看過陳偉霆的身形，真的很健碩。此外，早前張致恒在內地出席樓盤活動時演唱《死性不改》出現走音，被網民負評，陳偉霆表示不知情，只感到現在大家都不容易，過往與他曾經是組合，現在跟對方較少聯絡，希望張致恆繼續努力，往後會更好。
台灣男星楊祐寧透露首次與張家輝和監製林超賢合作，當日聽到了這組合，沒有問太多便即時答應及跑來香港開工。記者取笑他真大膽，沒有想清楚與監製林超賢合作會容易受傷這問題？楊祐寧說：「不會，相信公司會保護好演員（有沒有買保險？）公司幫我買了保險，我一向拍戲都小心，拍動作片會更加小心，（會否捨不得女兒？）這次來港七、八天，真是捨不得她，但沒辦法要賺錢，每天也會跟她視像對話。」
譚俊彥在片中飾演大反派，膚色也特意曬得較黑，早前兒子在小一面試時，也擔心校長以為他是罪犯。一年前他已經與林超賢在TVB合作過劇集《廉政行動2022》，問他會不會害怕受傷？他說：「動作片一定會有受傷，最緊要自己狀態準備得好，今次武術指導是董瑋，我與他合作過很多次，有這專業團隊，少少受傷也是難免，只希望將最好的鏡頭拍出來。」
譚俊彥拍動作戲唔擔心受傷
問他看劇本時是否已知道自己武打動作佔多少？譚俊彥笑言：「劇本中，我有八成是動作部份，（最難忘是那一場？）早前有一場被追殺的戲份，通宵拍了一星期，我要到運動鋪買鹽餅，店員問我，現在沒有馬拉松為何要買這些東西，我說跟林超賢合作，勁過玩三項鐵人賽。」