周秀娜慎選唇膏拍咀戲 望對手好好享受

■欣宜不時與Anson Lo聯絡。

■周秀娜希望與她拍過咀戲的對手，都好享受。

周秀娜和鄭欣宜昨日到尖沙嘴出席化妝品牌活動，二人均認為唇膏對自己十分重要，因為不同顏色唇膏能幫助她們進入角色；問到有關拍親嘴戲時，欣宜笑指自己沒有這方面經驗，交由周秀娜回答。周秀娜笑指，因為拍親吻戲要多角度，所以要拍多幾take，自己會帶備私伙唇膏作補妝之用。問她會否事前問對手鍾意甚麼味道唇膏幫助入戲？周秀娜說：「拍親嘴戲時唇膏的質地最緊要，我試過很尷尬，錫至對方一面唇印，所以揀唇膏要持久不甩色，（那位對手最好錫？）跟唇膏一樣，有不同味道和不同質感，所以每位對手都很好咀，希望對方咀我的時候也享受，不過是劇情中！」此外，MIRROR傳出復工消息，問到欣宜可有找Anson Lo（盧瀚霆）？欣宜表示，近日不時與AL聯絡，但卻沒有問得那麼仔細，他仍未確定復工日期。