■《Summer Girls 2022》收視只得0.6點，輸港姐成條街。

■《聲夢傳奇2》昨晚已進行決賽。

■J2節目《呢鋪開乜：開壇》已有固定捧場客。

之前在本專欄已經講過，好好製作同開電視合作拍的《Summer Girls 2022》根本不值一晒。當時立論基於製作概念食亞視老本，要知道亞視雖然係永恆，但收視卻不行。翻用當年已經「不行」的橋用於今日，自然更加不行。事實亦如此，早兩日有位廣告界老友報料，話節目出街前，製作公司講到雷聲咁大，最後收視卻是雨點小的0.6點。0.6點的概念，即係話不足4萬人觀看，情況就好似個天猛行雷，谷極都冇雨出一樣，是謂「旱天雷」。搞小動作無助收視諗返當初，製作公司位搞手講到係威係勢，要撼無線的《2022香港小姐競選決賽》，又話要做「炸彈人」去炸港姐收視，更大膽預期有5點收視。結果收視不似預期，炸人變自爆，成為近日行頭一大笑話。其實該位搞手，從來只擅搞小動作。之前製作的另一選秀節目《就是青春》，一上場參賽者便冠上「翻版胡鴻鈞」、「炎明熹勁敵」的外號，擺明抽無線水。之後大肆宣傳，話會在昨日（10月2日）同無線直播的《聲夢傳奇2》決賽對撼，同時段播出，結果都係得個講字。提起港姐，都想同冠軍林俊賢囡囡林鈺洧平反一下。她一贏就被翻舊帳，話之前在ViuTV節目《對號入座》中，侃侃而談性經驗，稱有過五位性伴侶，因而被冠上「性女港姐」之名。無可否認，林鈺洧當日言論的確出位，但若因為此番言論，就質疑她港姐資格，是沒有邏輯可言。林鈺洧行為將收斂這件事倒令筆者想起一個戰國時的故事。齊國的晏子奉命出使楚國，楚王欲羞辱對方，借故捉來一個犯盜竊罪的齊國人，並向晏子說：「齊國人天生喜歡偷竊？」晏子妙問妙答：「人民在齊國不偷竊，來到楚國卻偷竊，難道是楚國水土使他發生變化麼？」故事帶出的不是晏子善辯，而是「水土」的問題。每間電視台也有它的「台格」，林鈺洧在某一台的肆無忌憚，多少反映出該台的本質。如果讀者有留意過該節目，當時無論主持抑或嘉賓，都在誘導林鈺洧談情說性，這當然是電視台計算過的。今日林鈺洧當選香港小姐，相信在無線治下，很難再會亂說話。一來身份不同，亦毋須靠言論博出位；二來以TVB的「台格」及同事間的耳濡目染，類似浮誇的行為會收歛。J2收視成潛力股講開ViuTV就諗起7月單MIRROR紅館意外，似乎沒有下文。另一方面MIRROR下星期復團，又預告10月會推出4部鏡仔主演的劇集。但ViuTV仍然未有隻字表態或者承諾責任，可憐受傷的阿Mo好大機會難以完全康復。希望不是有人想淡化成件事，然後搵代罪羔羊甩身。另外，早在本欄推出沒多久，就點評過J2 82台，用股票術語講，是一隻優質「潛力股」，事實亦證明沒看錯。自從C君同盧思麟接手革新，今年6月尾推出一系列自家製節目，主打年輕觀眾之後，J2收視穩步上揚。《邊度都有外星人》、《呢鋪開乜：開壇》同剛播完、泰國通胡慧冲主持的《冲遊泰國》都有捧場客。緊接的自家新節目有《即刻食好西》、《港女野人》、《CP訓練營》，錄得最高收視點去到3點有多，相信J2已培養出一班穩定觀眾，看來收視爆升可期，目前是趁低吸納好時機。作者：劉星予