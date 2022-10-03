《一台殺戲》﻿﻿﻿﻿唔使帶腦入場睇的懸疑片﻿﻿

■舞台劇女主角Sheila Sim（Pearl Chanda飾）唔鍾意已死大導演，所以有嫌疑。

■艾美獎提名男星David Oyelowo（右）飾演劇作家，唔鍾意已死大導演改劇本，所以又有嫌疑。

■全片在著名劇院The Old Vic、The Dominion Theatre、St Martin's Theatre和華麗五星級酒店Savoy Hotel實景拍攝。

■一班舞台劇演員，雖然劇院死咗人，但全部人都唔驚，只關心幾時可以再開場。

■因為孖住查案，Ronan發現Sam好多問題，戲精上腦嘅佢竟然覺得老差骨都有嫌疑。

■Harris Dickinson飾演舞台劇男主角，因為一句說話令Ronan覺得佢係兇手。

電影故事發生在1953年的倫敦西區劇院，一套好受歡迎的舞台劇《捕鼠器》正計劃搬上大銀幕，不過來自荷里活的大導演科佩尼（Adrien Brody飾演）慘被謀殺，伏屍劇院舞台中央，一眾舞台劇演員及舞台劇創作者「謀殺天后」Agatha Christie全部有嫌疑。以為電影是典型「誰是真兇？」模式的懸疑片？唔係囉，全片玩戲中戲，仲要寸爆一眾懸疑片模式，嘲諷味濃，抽水力極強，適合現今白事當紅事做或相反的傳媒界人士收睇，唔帶腦入場都無問題。（剛上映） 撰文：廖思慧Agatha Christie作品已多次被改編成電影和劇集，就算無睇過都應該聽過，如《東方快車謀殺案》及《尼羅河謀殺案》，當然鍾意舞台劇的對《捕鼠器》應該即刻心心眼。《一台殺戲》有別以上，嫌疑者不用證明自己清白，因為搵真兇不是電影重點，反而「玩」諷刺，瀰漫黑色幽默，當中舞台劇角色恥笑的事情，又喺電影中的現實發生，夭心夭肺相當過癮。激死老探員最好笑戲中由金像男星Sam Rockwell聯同四度提名奧斯卡的新生代演技派Saoirse Ronan負責查案，前者係挑通眼眉老差骨，後者係洋妞版吳卓羲，衝動又自以為是，聽完A講一句話佢係兇手，之後聽完B講完又覺得自己誤會咗A，一個極凹一個超凸，堪稱史上最唔合拍偵探二人組，但大量黑色幽默由兩人產生，好笑程度係會笑出聲的。超鍾意上世紀倫敦景，對白精警又點到即止，風格好Wes Anderson但完全唔關佢事，好可愛嘅Ronan帶起全片，最後一幕是經典，可以唔用腦睇戲真係好爽。