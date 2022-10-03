Tyson Yoshi見觀眾狂跳興奮爆粗

■周國賢壓軸演出。

Tyson Yoshi前晚在亞洲博覧館參演《未來音樂祭2022》，他比原定延遲一小時出場，全場樂迷隨即起身跟節奏揮手，他唱完後即爆粗，又脫皮褸騷麒麟臂，當唱完《Better》就說：「今次係我第二次喺呢度，第一次903啲VIP好似喪屍咁唔郁。」當他見全場觀眾狂跳，即興奮到再爆粗。同場演出還有王菀之（Ivana）與樂隊R.O.O.T合唱完後，玩爛gag賣廣告：「你哋食咗飯未？我可能食得太多，有少少《飯戲攻心》。」前晚由周國賢做主音的樂隊Zarahn壓軸演唱《安德魯之犬》等8首歌。