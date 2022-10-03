Sabrina倒灶僅得季軍 Jasmine力壓Janees勇奪《聲夢2》冠軍

■Janees表現突出，最終取得好成績。

■Pamela在第一回合已落後。

■XiX只得「優秀表現獎」。

■Sabrina獲《聲夢2》季軍。

■志偉笑言不認識壽星女黎峇菈，只是過去講生日快樂及禮貌送吻。

無線選秀節目《聲夢傳奇2》決賽昨晚在將軍澳電視城舉行，在第一個回合中，五組學員以自選歌曲上陣，其中XiX與趙紫諾（Sabrina）同樣獲得評審22盞綠燈，但卻在觀眾投票中落敗，未能晉身最後兩強，兩強席位由黃洛妍（Janees）及任暟晴（Jasmine）奪得，最終由Jasmine力壓Janees奪冠軍。昨晚比賽一開始便頒發由導師選出的兩個「導師推介超越進步獎」，分別由文佐匡及劉詠彤奪得。「大魔王」黃洛妍（Janees）打頭陣唱出《聽海》即獲20盞綠燈；第二位學員趙小婷（Pamela）選唱辛曉琪的經典歌《味道》得到14盞綠燈；至於組合XiX以跳唱歌應戰，勁舞表現出眾得到22盞綠燈，緊接出場年僅13歲的趙紫諾（Sabrina）自彈自唱范曉萱《我要我們在一起》獲評判大讚，同樣22盞綠燈；而任暟晴（Jasmine）選唱《我等到花兒也謝了》獲得21盞綠燈之後。比賽中段先頒發「優秀表現獎」給XiX和Pamela，並率先揭曉Sabrina是《聲夢2》季軍得主；而最終由Jasmine贏得冠軍，Janees獲亞軍。炎明熹重踏聲夢舞台興奮去年《聲夢傳奇》冠軍炎明熹（Gigi）談到是夜重踏這個舞台既興奮、緊張，又開心和懷念，緊張是因為換了另一身份，有很多回憶，回想起當時在走廊化妝的感覺，她作為師姐希望師弟、師妹在台上能找到自己的戰衣，她看好熟悉較久的師妹組合XiX，同時大讚每位參賽者各有令人喜愛的表演方法，有奪冠的信心在賽前一刻已進入作戰狀態。志偉吻賀壽星女屬禮貌另一方面，曾志偉被拍到日前為大馬索模黎峇菈慶生時吻賀壽星女，他昨晚現身即被傳媒追訪，心情未受影響的他解釋當日同朋友食飯，剛巧另一個朋友得知他在場，於是邀他過去同壽星講生日快樂，直言不認識女方，認為生日送Birthday Kiss好正常，是禮貌，又笑言好多生日的朋友送Birthday Kiss錫得更近，是熟朋友就不會拍片放上網，不知是誰拍，今次對方不知傷害性大，他強調是經常都有的閒事，女方亦沒向他道歉，因為根本不認識，又指身有屎的人才會避忌。電影《飯戲攻心》導演陳詠燊以及黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之和陳湛文，昨日到戲院謝票，宣佈票房超過5,000萬，剛忙完舞台劇的黃子華首度現身謝票場，被觀眾問到戲中最痛一幕時，竟忍不住感觸落淚。子華在台上哽咽表示戲中角色「大佬」是個很需要愛和保護的人，當被問到戲中最痛一幕時，「其中一場最痛的是再見阿媽，當時見到廖子妤一出來、着住長衫就喊，想像每個人見返年輕時的阿媽……」子華未說完又再次激動，又自嘲好樣衰。活動尾聲時，大會送上蛋糕為10月壽星鄧麗欣和陳湛文預祝生日。子華受訪時指票房成績超乎想像，坦言最初只預期是3,000萬，問到會否想打贏已經是第二位的《明日戰記》？子華指《明》不是想像中的對手，只望《飯》能往更前位置走。對於導演有意原班人馬拍續集，其他演員都說子華難度期，他說：「不可以只計我一個，六個人都好重要，一個都不能少。」