陳柏宇笑稱自己是眾參賽者的人肉搜尋器，幫他們解決問題，亦不會勞氣罵他們。
關心妍爆囡囡恨再上紅館唱歌
陳柏宇笑稱自己是眾參賽者的人肉搜尋器，幫他們解決問題，亦不會勞氣罵他們。
肆虐二手網 現金轉帳截圖造假 空頭支票黨騙名牌袋再呃退款
支票黨騙案猖獗，騙徒不斷變招，呃完再呃。有受害人向本報稱，在網上放售一個名牌手袋，不慎墮入支票黨圈套被騙走貨物，豈料騙徒意猶未盡，聲稱轉多了一次錢，要求退款二萬多元，幸好銀行職員及時致電，揭發買家以空...
2022-10-03
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普京金正恩致電賀中國國慶
十月一日國慶慶祝中華人民共和國成立七十三周年。俄羅斯總統普京及北韓最高領導人金正恩，向國家主席習近平致國慶賀電。普京表示，中國在社會經濟、科學技術等諸多領域取得舉世公認的成就，享有在世界舞台上當之無愧...
2022-10-03
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最少125死180傷 印尼球迷騷亂釀人踩人
印尼東爪哇省周六晚一場球賽發生嚴重暴力衝突。警察施放催淚彈驅散闖入賽場的球迷，導致人群恐慌逃離，釀成人踩人意外。截至昨午，官方公佈至少有一百二十五人死。另一百八十人傷。東爪哇省瑪琅市周六晚上舉行一場甲...
2022-10-03
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康樂園廣闊大廳盡展空間
大埔老牌豪宅屋苑康樂園，環境恬靜，以私隱度高見稱，項目主打洋房，是次精選罕有分層放盤，實用面積1334方呎，2房1套，屬複式設計，內櫳佈置講究，外連236方呎平台，近距離接觸大自然。現時叫價1980萬...
2022-10-01
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外圍弱勢持續 北水本周暫停 恒指短期恐下試17000
美國最新通脹指標顯示通脹仍居高不下，聯邦儲備局或續大幅加息，上周五美股三大指數齊收跌，杜指急挫500點。恒指夜期收報17199點，微跌11點，較港股收市低水24點。市場分析指，美國及環球經濟的滯脹風險...
2022-10-03
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落選英兵要洩憤 狐狸焚「林」開齋
周一英超獨腳戲上演榜尾搶分戰，由包尾的李斯特城主場對尾二的諾定咸森林。狐狸今季表現不濟，但陣中的英格蘭中場麥迪臣仍保持水準演出，對於未能入選英格蘭大軍他感到十分失望，今晚除了要助狐狸於英超開齋，他還要...
2022-10-03
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黃子華首度為《飯戲攻心》謝票激動落淚
電影《飯戲攻心》導演陳詠燊以及黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之和陳湛文，昨日到戲院謝票，宣佈票房超過5,000萬，剛忙完舞台劇的黃子華首度現身謝票場，被觀眾問到戲中最痛一幕時，竟忍不住感觸落淚。子華在台...
2022-10-03
- 一拖十跑勻港九谷戲 鄭伊健籲多留意影壇生力軍
- 王麗嘉疑在公園小解
- 林青霞親筆信附唇印 感謝前線醫護人員 久未露面的林青霞前日到中文大學出席講座，慶祝相識18年好友金聖華教授推出新書《談心——與林青霞一起走過的十八年》，兩人更在講座上分享多年來相處時的趣事。
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李一飄 - 參與國家航天夢 培養香港「馬斯克」｜社論
國家正部署多項龐大的航天計劃，包括探索火星、載人登陸月球等，香港的傑出科研人員將可以參與其中。國家載人航天辦公室宣佈，啓動第四批預備航天員的選拔工作，首次在港澳選拔載荷專家，消息令人振奮，讓香港人作出...
2022-10-03
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潘頓反彈贏騎師王 羅富全後上做練馬師王 聚才衞冕國慶盃
昨天希斯憑「聚才」捧走國慶盃，而鞍上人潘頓與練者另贏「東方飛影」，齊齊起孖，而潘頓最終亦成為騎師王。至於羅富全憑「金像非凡」和「保羅承傳」贏馬，並且後上成為練馬師王。其餘希威森憑東廄「桃花多」和何廄「...
2022-10-02
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