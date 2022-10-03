關心妍爆囡囡恨再上紅館唱歌

關心妍昨以星級樂迷身份為香港開電視真人騷《就是青春》擔任嘉賓評判，她首次拍攝真人騷，指節目打造明星，認為參賽者唱歌、跳舞同樣重要，但作為歌手及唱歌老師，會以唱歌為先，同時提醒大家別忽略體能訓練。至於可會讓囡囡楊榮心參加歌唱比賽，她認為讀好書先，覺得無論做甚麼都要繼續學業，又笑指囡囡上次登紅館舞台後突然愛上唱歌，會問幾時可以再上去，她對囡囡笑言媽咪都等了10年。



陳柏宇笑稱自己是眾參賽者的人肉搜尋器，幫他們解決問題，亦不會勞氣罵他們。