陳豪呻同老婆演戲唔舒服

陳豪、孔德賢及阮嘉敏日前出席保健品牌活動，陳豪透露對健康的注重竟然源自張繼聰！他表示跟張繼聰合作劇集《誇世代》，當時見阿聰練到一身肌肉，於是向對方請教，獲阿聰教路要注意飲食及餐單配合，亦因此開始注重營養問題。



此外，陳豪正跟太太陳茵媺合作新劇《羅密歐與祝英台》，相隔多年再跟太太同框演出，陳豪笑言有點「唔舒服」：「未試過用演戲身份對大家，就算《天梯》時合作都唔係直接對手，這種相處，我們都要適應一下。」