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下月獲頒授金紫荊星章 阿姐收TVB主席許濤表揚信

2022-10-05 列印
■阿姐用「汪阿Tag」標示志偉及許濤，十分搞笑。
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75歲汪明荃（阿姐）今年榮獲特區政府頒授金紫荊星章，於下月正式授勳前，TVB主席許濤及總經理（節目內容營運）曾志偉代表電視廣播有限公司仝人向阿姐送上表揚信祝賀，又發新聞稿大讚阿姐從事演藝工作逾五十年，一直以來在演藝界樹立良好榜樣，事業成就傑出，更祝願她再接再厲為公司、為香港市民作出更多的貢獻。

其後阿姐在社交網分享照片，更以她的招牌「汪阿Tag」標示，非常可愛，阿姐留言︰「返公司收到許濤主席給我的祝賀信，曾志偉總經理也送上大紅玫瑰花束，多謝主席，多謝TVB的支持和鼓勵，你們是我背後最大的後盾，我會繼續努力，為觀眾、市民、fans，為粵劇，無論台前幕後，一如既往的服務大家。祝福大家一切安好！」■許濤向阿姐送上表揚信祝賀。
■許濤向阿姐送上表揚信祝賀。
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