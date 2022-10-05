任睇No.1
  • 28º
  • 83%
  • 2022年10月5日 星期三
熱門： 屯馬線任暟晴消費券重陽節載荷專家

日報新聞 > 娛樂

伊健相隔10年再唱電影主題曲

2022-10-05 列印
■鄭伊健的新片口碑不俗。
Previous Next

鄭伊健為新片《深宵閃避球》主唱的電影主題曲《遇怪魔我識得變大個》，是他事隔10年後再為電影灌錄之主題曲。

適逢昨日是伊健55歲生日，導演應智贇特別送上籌備個多月的《遇怪魔我識得變大個》MV，MV大走日系漫畫風，與電影拍攝風格不謀而合，導演首部執導作品得到伊健的信任，對他來說是一支強心針，因此他悉心籌備這個MV，希望為電影留下一個美好的紀錄，也透過影片向扶助過他的人作出感謝。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
【虛擬資產監管與投資者保障新知】節目重溫
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd