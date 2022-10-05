伊健相隔10年再唱電影主題曲

鄭伊健為新片《深宵閃避球》主唱的電影主題曲《遇怪魔我識得變大個》，是他事隔10年後再為電影灌錄之主題曲。



適逢昨日是伊健55歲生日，導演應智贇特別送上籌備個多月的《遇怪魔我識得變大個》MV，MV大走日系漫畫風，與電影拍攝風格不謀而合，導演首部執導作品得到伊健的信任，對他來說是一支強心針，因此他悉心籌備這個MV，希望為電影留下一個美好的紀錄，也透過影片向扶助過他的人作出感謝。