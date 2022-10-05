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肥媽讚《中年好聲音》正面

2022-10-05 列印
■肥媽與張佳添為TVB新選秀節目面試。
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肥媽與音樂人張佳添為TVB新音樂選秀節目《中年好聲音》參賽者面試，由於有過千參賽者，預計要用幾日時間。肥媽指參加者聲音都好有感情，聽得出有潛質，部份更比原唱者有感情，又形容「中年」一詞很正面。

問唱她的歌可會加分？肥媽笑指其作品較freestyle，難發揮優點。而參賽者包括第一屆《全民造星》年紀最大的梁家賢、張明敏兒子張頌華、網路紅人「屯門公園娜娜」以本名董幸兒參加等。
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