唔諗攞獎Enjoy被封「MK活地亞倫」 葉念琛尊重有導演精雕細琢：我想拍多啲

■葉念琛早在陳瀅未入行前已認識，一直很欣賞對方。

■跟小方老友鬼鬼，葉念琛好希望這次演出令對方脫胎換骨。

■葉念琛跟蔣家旻相隔9年再合作，他認為對方演出是最少需要調教的一個。

■向來搞製作身兼多職的葉念琛，認為有助控制成本。

■本周一晚（3日），葉念琛約埋《美》劇演員齊睇首播。

■葉念琛拍攝習慣，除了大部份時間一日一組，美食亦不能少。

■葉念琛首部執導作品《甜絲絲》，就是Paco畀機會。

■葉念琛感激曾志偉讓他首次執導大片《72家租客》，今次對方邀請合作當然唔會托手踭。

由葉念琛監製、執導及編劇的TVB 55周年台慶劇《美麗戰場》，本周開播即成話題作，葉導直認劇集屬「狗血劇」，亦一早已釐定行恩怨情仇這條路，並欽點陳瀅孭飛，但就否認借陳瀅及方力申緋聞炒熱劇集，「咁做等如對自己好冇信心！」他又自揭執導18年冇停過搵到「金主」投資之謎，更大方談論被封「MK活地亞倫」感受。採訪：杜杜 攝影：譚志光47歲的葉念琛坦言對恩怨情仇劇集有情意結，由細睇到大，所以獲曾志偉邀請後，即諗到開此類劇，「細個同阿嫲阿爺住，一起身就開電視，由朝早粵語長片，到夜晚播完《歡樂今宵》就熄電視瞓覺，好記得嗰時都係呢啲恩怨情仇劇如《流氓大亨》、《義不容情》，大啲鍾意睇《天地男兒》、《天地豪情》，到志偉問我就話好耐冇呢類劇，不如我幫你搞。」葉導坦承劇集好「狗血」亦好激，唔知會唔會成功。用陳瀅因為好唔TVB《美》劇跟電影一樣由葉念琛親自寫劇本，他稱20集劇跟電影大不同，花了很多時間做資料搜集，亦早已選定陳瀅、方力申及蔣家旻才動筆。他認為陳瀅非女主角「阿寶」莫屬，因為她在葉導心目中冇咁TVB，「佢嗰種倔強同自信，幾得意，好吸引。」他跟蔣家旻曾於2013年合作電影《第一次不是你》，葉導專登安排大反派讓她發揮，「我都幾有信心頭幾集，大家會未見過咁樣嘅蔣家旻，去到咁盡，我對佢有信心。」至於合作無間的老友方力申，葉導就希望他憑此劇重新出發，「我同佢講呢幾年冇乜演過戲，好似半退休，得閒做啲綜藝，其實仲想唔想演戲？佢話想演，角色開頭係樂觀，後面經歷咗好多變得好陰沉，見到佢鬧同打阿瀅，係大家冇見過嘅方力申。」至於搵小方同陳瀅做一對，葉導就否認借緋聞來宣傳，「出嚟一定會多啲noise，佢哋做兩公婆O添！對個劇冇特別影響，我要用呢樣嘢去做，等如對自己好冇信心啦！」感激Paco捧做導演葉念琛執導18年，一直keep住有新作品，問到有何方法得到投資者歡心，他相信能夠控制好budget是關鍵，「晶哥、志偉同Paco（黃柏高）都係咁教，唔好over budget，因為我經歷第一、二部戲時好艱苦，人哋都唔知你乜頭乜路畀你做導演，所以咁多年嚟都好感激Paco，佢叫我做導演，我第一次仲拒絕，話畀我返去諗幾日先，都幾大膽。」葉導稱Paco係佢恩人、伯樂，坦言有啲人對你比你自己更加有信心，例如Paco。「就好似戲裏面陳山聰鼓勵陳瀅一定會紅，一定要簽畀佢，Paco同我嘅關係就係咁，如果唔係佢我都唔會做咗導演。」得到前輩提攜，葉念琛對新晉導演會給予正面鼓勵，因為現在投資氣氛差，他們更艱難，「新導演佢哋會好辛苦，因為票房、戲院或者投資嘅戲，比起我嗰時考驗更大，係要畀鼓勵。我好鍾意《手捲煙》，有返以前拍《古惑仔》嗰啲feel，陳健朗好好，仲有（陳）小娟又好好，《淪落人》好感動，其實個個都好有特色。」多年來只憑2003年《大丈夫》和2006年《獨家試愛》獲提名金馬獎最佳原著劇本及金像獎最佳新晉導演，最終兩獎落空，葉念琛毫不介意，因他早已選定寧有票房也不要獎，「攞獎唔諗，呢啲係命嚟，我從來都係要票房，票房咪係最大嘅獎，同埋最緊要有下部戲。我以前寫好多影評先至做編劇，所以唔係好介意點樣批評。」就連「MK活地亞倫」這個明踩的外號一樣不介意，「大家話MK Woody Allen，我幾enjoy，仲親切咗，個個都咁嗌我，自己冇問題就得。」他認為這條路是自己選擇，「我尊重人哋，佢鍾意3年一部、你鍾意精雕細琢冇問題，不過自己立場係揀咗拍多啲，同埋我想早啲見到得唔得，得咪再開囉！呢個唔得，觀眾唔鍾意咪改囉！」