■Shirley新劇出街，她首次演前妻及媽咪角色。

■麥明詩與Shirley嚐試譚仔新口味，大叫好食。

■Shirley笑言與麥明詩分享了二人對食物的喜好。

■左起：麥明詩、「譚仔小姐」汪東娥及Shirley出席活動。

■汪東娥以大熱姿態獲選為「譚仔小姐」。

麥明詩、沈殷怡（Shirley）與「譚仔小姐」汪東娥昨日現身金鐘出席譚仔雲南米線「脆肉鯇木瓜魚湯米線」發佈會，更即席試食米線。麥明詩身穿透視裝及tube top亮相，展露事業線非常養眼。麥明詩剛約滿TVB，結束7年賓主關係，回復自由身後首度現身，她表示因專注上班，已有幾年沒出席活動，面對很多閃光燈有點不習慣。麥明詩坦言轉行後成個人都輕鬆了，是個好轉變，可決定自己想做或不想做的事，心理上感覺自由，事業發展若有空餘時間也會出席活動幫補一下生計。問考慮多久才決定離巢？麥明詩說2019年已下定決心不會全職做娛樂圈，問TVB有否以優厚條件挽留她？她說：「一直關係好，有溝通，不是條件問題，是我想做自己想做的事。」問到是否因約滿而拒亮相港姐決賽？麥明詩表示近幾年與TVB合約是一年一騷，已完成了一個騷，加上港姐決賽有很多人，自己「費事去逼」。問若有好角色會否再考慮拍劇？她說可以，大前提是不要影響正職，之前與黃德斌拍劇也好玩。沈殷怡最愛吃米線麥明詩坦言要計劃儲錢成家立室，她說：「希望不久將來可以成家立室，（有人追求嗎？）有，自從離開全職娛樂圈後，多了很多追求者，可能他們覺得與我的距離感不太遠，（揀到對象嗎？）再等下，看是否夾得來，對方是專業人士。」Shirley笑言跟同讀法律系的麥明詩交流了人類共同話題——食物，到場時一齊大啖期待已久的新產品脆肉鯇木瓜魚湯米線，她自爆非常愛吃米線，是澱粉質愛好者，每餐必吃，又鍾意飲湯，為不致肥，食米線會揀菜和魚等健康配料。Shirley參演的新劇《野人老師》已開播，她同媽媽一齊睇首播，第一次演前妻和媽咪角色，她都有請教媽媽如何揣摩為人母的心態。談到劇中與MIRROR成員Stanley是離婚夫妻，她大爆幾乎場場戲都要罵他，笑言覺得很對不起他，自己本身是冷靜的人，每次都拍到很累。