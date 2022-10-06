許廷鏗吳林峰11月開騷晒兄弟情

Alfred與吳林峰雖然不同時期出道，但幾年前因音樂而相遇，最終變成同台開騷的兄弟，對於這段Bromance緣份，他們也表示非常奇妙。吳林峰表示當年得知Alfred在一次直播時提到自己，興奮得膽粗粗在IG私訊對方。而Alfred坦言初次在網上看到吳林峰街頭Busking的片段時，彷彿看到初出道的自己：「好自由自在，想唱咩就唱咩，唔使有任何商業考量。」
提到合作開騷，Alfred表示一直期待，「好似冇乜機會喺大眾平台畀大家了解我哋，講出嚟又太肉麻，o依家用好音樂交代最合適。」
繼實施「0+3」之後，各界預計「0+0」的日子不遠了，旅客重臨，指日可待，各方迎客的籌備工作亦如箭在弦。旅發局計劃斥資最少一億元，待通關之後，馬上展開全球宣傳香港計劃，包括推出五大體驗活動、來訪享受全...
2022-10-06
中國影音分享平台抖音，最近禁止用戶使用廣東話直播，引起部份廣東網民抵制。一名擁有逾四百六十萬粉絲的網紅被抖音限制帳號，他直斥平台十分落後，以「無法識別語言」為由封號亦非常荒謬，因此宣佈退出抖音。 該名...
2022-10-06
北韓周二早上發射一枚中遠程彈道導彈飛越日本領空，是至今發射最長飛行距離的一枚導彈，行動惹來國際譴責。美韓兩軍於同日晚間發射四枚地對地導彈反制，但其中一枚失靈墜落發射基地，南韓軍方昨就事件引起居民恐慌道...
2022-10-06
新地旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期昨日截票。新地代理總經理胡致遠表示，項目昨日截收949票，對比今天銷售的45伙價單單位，超額約20倍。他指出，項目仍有部份單位未推，其中包括項...
2022-10-06
內地第三大鋰電池巨頭中創新航（3931）將於今日掛牌，其暗盤表現較近期其他新股為佳，於輝立暗盤交易場收報38元，與招股價持平。中創新航以下限38元定價，一手中籤率100%，全球發售約2.66億股，香港...
2022-10-06
阿仙奴在十月要連踢九場賽事，領隊阿迪達早已表明會在歐霸輪換讓主力休息。該隊今晚A組主場對實力次一級的挪威球隊波杜基林特，即使派出前鋒尼基迪亞等年輕球員出戰亦力足取勝，讓球主客和讓兩球「主勝」單注或過關...
2022-10-06
《第27屆釜山國際電影節》昨晚在釜山海雲臺舉行開幕儀式，梁朝偉以一身白色西裝行紅地氈，出席的藝人還包括宋康昊、丁海寅、玉澤演、具惠善及柳俊烈等，星光熠熠。梁朝偉獲頒「亞洲電影人獎」，日前他與劉嘉玲先後...
2022-10-06
日本、新加坡、泰國、台灣都已經打開大門，迎接海外旅客重臨，吸納遊客的龐大消費額，以重振受疫情困擾近三年的本土經濟。相比之下，香港仍然實施「0+3」，慢何止三拍。近日「0+0」快來之說，甚囂塵上，各界不...
2022-10-06
昨晚谷戰是季內首度跑九場，姚廄「觔斗雲」捧走香港鄉村俱樂部挑戰盃，潘明輝憑呂廄「威進駒」、文廄「大家開心」和羅廄「順勢而飛」中三元，並且成為騎師王。至於葉楚航憑「神朗金剛」和「雲彩飛揚」起孖，取得從練...
2022-10-06