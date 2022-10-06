許廷鏗吳林峰11月開騷晒兄弟情

■許廷鏗與吳林峰將在11月開騷。

許廷鏗（Alfred）與吳林峰宣佈將於11月18日在灣仔會展攜手舉行《Music From Home 許廷鏗 X 吳林峰音樂會》，情如兄弟的他們以「家」作為主題，更請到「鄰居」岑寧兒擔任嘉賓！Alfred與吳林峰雖然不同時期出道，但幾年前因音樂而相遇，最終變成同台開騷的兄弟，對於這段Bromance緣份，他們也表示非常奇妙。吳林峰表示當年得知Alfred在一次直播時提到自己，興奮得膽粗粗在IG私訊對方。而Alfred坦言初次在網上看到吳林峰街頭Busking的片段時，彷彿看到初出道的自己：「好自由自在，想唱咩就唱咩，唔使有任何商業考量。」提到合作開騷，Alfred表示一直期待，「好似冇乜機會喺大眾平台畀大家了解我哋，講出嚟又太肉麻，o依家用好音樂交代最合適。」