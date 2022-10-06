■Albert堅持每年開騷，目的就是當跟歌迷聚會。

■Albert承認在紅館開騷特別危險，群星騷會靠大家互相提點。

■Albert邀請的嘉賓當中，唔少得DJ方面的老友鄭丹瑞。

■Albert開心袁偉豪和張寶兒將首次同台合作奉獻給他。

■Albert決定搵羅家英教唱粵曲，但最搞笑對方竟然仲未知。

■Albert搵了老友米雪及李龍基出任演唱會嘉賓。

區瑞強（Albert）為紀念入行做歌手及DJ 45周年，相隔一年，本月尾舉行演唱會《45周年友緣再相聚》，邀請一班歌手及DJ老友出任嘉賓，名單中還有袁偉豪（Ben）和張寶兒夫婦，又會跟米雪首度合唱《劍合釵圓》，仲會叫羅家英教他唱粵曲，大酬賓咁相當豐富。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥去年舉行《相識在童年知心50載》演唱會， Albert形容是私房式邀請了細仔和胞妹任嘉賓，但今次則廣邀歌手好友，包括曾路得、麥潔文、葉振棠、李龍基和譚嘉儀；DJ方面則有鄭丹瑞、麥潤壽和鄭子誠，不過當中最特別是搵了看似不相干的袁偉豪和張寶兒。Albert解釋跟小時候的Ben已認識，「佢叫我Uncle，佢十幾二十年前已經識彈電結他，好鍾意唱英文歌，估唔到佢o依家變咗電視男神，但係佢今次再特別啲奉獻咗第一次，搵埋老婆張寶兒一齊合唱，寶兒未試過做演唱會嘉賓㗎！」諗計搵家英哥惡補Albert還會首度挑戰唱粵曲《劍合釵圓》，他入行多年一直未敢嘗試，只因以往經常有機會聽新馬師曾現場演繹，技驚四座，更令他不敢輕易學唱，但為了米雪而勇敢踏出第一步，「佢話『你試吓啦！』，同埋喺我演唱會，唱得差都會有掌聲，我啲fans好包容。」他打算搵同是高爾夫球波友的羅家英做導師惡補，仲諗好計仔「邀請」對方，「我同米雪商量點樣學點樣練，佢話『不如我哋搵家英哥』，約佢出嚟打高爾夫球，不過要教我唱粵曲，『係咁易教吓都好，唔係之後同我打球我就打殘你，打到你冇晒信心』，都係交換啫！哈哈！」講到MIRROR演唱會意外事件後，一眾歌手更注重舞台安全，Albert承認紅館地方大又多機關，較多意外風險，他亦試過無數次驚險事，「試過條路係斜路嚟，衝落去停唔到，諗住走去觀眾席握手，差啲打筋斗咁滯，好危險！」不過他強調今次在伊館開Show，完全冇機關好安全。