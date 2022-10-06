採訪：杜杜 攝影：朱偉彥
去年舉行《相識在童年知心50載》演唱會， Albert形容是私房式邀請了細仔和胞妹任嘉賓，但今次則廣邀歌手好友，包括曾路得、麥潔文、葉振棠、李龍基和譚嘉儀；DJ方面則有鄭丹瑞、麥潤壽和鄭子誠，不過當中最特別是搵了看似不相干的袁偉豪和張寶兒。Albert解釋跟小時候的Ben已認識，「佢叫我Uncle，佢十幾二十年前已經識彈電結他，好鍾意唱英文歌，估唔到佢o依家變咗電視男神，但係佢今次再特別啲奉獻咗第一次，搵埋老婆張寶兒一齊合唱，寶兒未試過做演唱會嘉賓㗎！」
諗計搵家英哥惡補
Albert還會首度挑戰唱粵曲《劍合釵圓》，他入行多年一直未敢嘗試，只因以往經常有機會聽新馬師曾現場演繹，技驚四座，更令他不敢輕易學唱，但為了米雪而勇敢踏出第一步，「佢話『你試吓啦！』，同埋喺我演唱會，唱得差都會有掌聲，我啲fans好包容。」他打算搵同是高爾夫球波友的羅家英做導師惡補，仲諗好計仔「邀請」對方，「我同米雪商量點樣學點樣練，佢話『不如我哋搵家英哥』，約佢出嚟打高爾夫球，不過要教我唱粵曲，『係咁易教吓都好，唔係之後同我打球我就打殘你，打到你冇晒信心』，都係交換啫！哈哈！」
講到MIRROR演唱會意外事件後，一眾歌手更注重舞台安全，Albert承認紅館地方大又多機關，較多意外風險，他亦試過無數次驚險事，「試過條路係斜路嚟，衝落去停唔到，諗住走去觀眾席握手，差啲打筋斗咁滯，好危險！」不過他強調今次在伊館開Show，完全冇機關好安全。