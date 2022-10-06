林正峰急刪「世途險惡」字眼撲火 劉溫馨隔空反擊：清者自清

TVB上位小生林正峰與小花游嘉欣多次飾演熒幕情侶而傳緋聞，日前《東周刊》報道林正峰一腳踏兩船，疑背着嘉欣偷嗒TVB小花劉溫馨。報道出街後，林正峰在網上列舉四點反駁傳聞，更留言「最後，我亦學懂世途險惡，以後會更加小心同留意。」言語間似有所指，但其後即刪「世途險惡」一詞。林正峰與劉溫馨早前被《東周刊》拍到在土瓜灣撐枱腳，慶祝其28歲生辰，劉溫馨性感赴會，並傳她送男裝內褲作為生日禮物，林正峰亦好有風度，除下外套為女方披上。其後林正峰在社交網發文列出4點，指自己：「真係好大個問號，百思不得其解，好多人都問我其實係咩事，覆唔晒，容許我係到講幾點我最想講嘅。」為一腳踏兩船緋聞澄清。林正峰表示自己8月生日，有「前輩」約食生日飯所以聚一聚，其後已無聯絡，亦強調無收過對方任何禮物，對方着得靚因為對方剛完成記招，外套也是對方自己的，又向受影響的好兄弟游嘉欣致歉等；他在留言寫上「最後，我亦學懂世途險惡，以後會更加小心同留意。」似暗示被人擺上枱；但其後立即刪去「世途險惡」一詞。林正峰解釋刪去「世途險惡」字眼只因冷靜過後，覺得用字太負面。劉溫馨晒靚相讚自己事隔不久，劉溫馨在個人社交網上載一張在主題公園的遊玩照，指相片完全沒有任何加工，展現最真實的一面，更以「他約我去迪士尼」為題隔空反擊：「幫我影相嗰個人話呢，用手機影嚟講，呢幾張相直頭可以攞嚟做教材。咁當然人靚都好重要啦！係咁讚自己影得好靚！你哋話係唔係？」最後她亦hashtag「童話世界」、「童真 」、「清者自清」、「自己知自己事 」及「世途險惡」的字眼，雖然劉溫馨沒有開名表明所指是何人，但言詞之間都似乎是反擊林正峰的言論，事實上對於林正峰指二人不熟絡一事，劉溫馨曾表示：「如果唔熟嘅，點會出嚟食飯啊！」劉溫馨昨日繼續在社交網發文，以性感照搭配字句：「世界上總會出現美麗的誤會，做人不需要解釋太多。知我者謂我心憂，不知我者謂我何求。無人比我更清楚我自己！無人比我更清楚我需要甚麼！無人比我更愛我自己！」