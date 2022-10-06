MC洪嘉豪傳不和後首碰頭搭晒膊頭

MC張天賦與洪嘉豪早前傳不和後，昨日首度碰頭，二人更搭晒膊頭，以行動粉碎不和傳聞。問到二人見面會否尷尬？MC與洪嘉豪異口同聲表示不會，二人依然是好兄弟，大家也沒有將此事放在心上，故毋須再傾。不過嘉豪笑言由於早前合作演唱會見得太多，停一停都好，否則驚會見到厭。



嘉豪與MC又表示現時所有心思都放在各自的處男個唱上，嘉豪的演唱會將於11月12、13日在西九文化區苗圃公園舉行，MC透露已買了兩張門票支持。當被指買得少，他即解釋：「買飛才是支持嘛，可能我已攞了十張免費飛！」嘉豪表示稍後MC開騷他也會買一張支持，但最驚搶不到門票。