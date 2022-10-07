■家怡和Gladys回憶拍攝過程，好多笑料分享。

■家怡演繹「楊姑」，相信觀眾都好少見到。

■Gladys在觀眾心目中的硬朗同倔強，好多時都係扮出嚟。

■Gladys爆伊健面對9個「瘋狂fans」，完全招架不住。

■Gladys這個「迷妹」，咁都要同伊健合照。

■家怡讚伊健多年來人品不變，跟他合作好享受。

■Gladys話練閃避球雖然辛苦，但愈練愈覺好玩。

髮型：Vincent Yeung（家怡）、Zivyeunghair@leonardo3haircorner（Gladys） 化妝：Herman Ng（家怡）、Angel Mok（Gladys） 服裝：Ports International（家怡）、@sandroparis#sandroparis@purplepr（Gladys） 場地：PHENOMENON WINE·DINE（The ONE） 周家怡和李靖筠（Gladys）在電影《深宵閃避球》中首度合作，兩人最開心可以跟男神鄭伊健一齊拍戲，仲大讚對方工作態度及人品都相當好，更公開9個「瘋狂粉絲」整蠱伊健的爆笑實錄。 採訪：杜杜 攝影：羅安強戲中家怡飾演單純又熱血的社工「楊姑」，做慣硬淨角色的她都擔心觀眾反應，「我成日做啲角色都好似好英明、好決斷，同一時間處理好多事，好似好勁，突然間做一個好純樸，選擇自己想聽咩嘅人，唔知觀眾會唔會覺得『扮嘢喎你！』，驚會有扮天真嘅感覺。」Gladys都笑指未認識家怡前，以為對方好cool，平日會戴黑超，「我以為佢好似（謝）霆鋒咁嘛！唔出聲，攞腳趾㩒鐘嗰啲，識咗後覺得佢真係好似『楊姑』，係好好嘅聆聽者。」Gladys怕觀眾睇到破綻Gladys飾演反叛少女「紀文」，擔心自己跟角色相差好遠，演起來觀眾會睇到破綻，「我係好難嬲，同埋好怕衝突，睇劇本冇覺得咁嬲，所以有啲心虛，我係勉強谷出嚟，唔係完全發自心底，唔知觀眾感唔感覺到啦！」相比她覺得苦練閃避球反而更容易，「閃避球係付出同收穫成正比，同埋嗰個月密集式咁練，一星期練三日，我哋冇乜點傾偈同揸流攤，所以都OK。」家怡曾於2005年跟伊健合作劇集《隨時候命》，她大讚對方完全冇變，「佢性格真係好好，性格係贏晒，好真誠、humble，有嗰句講嗰句，又好照顧對手同台前幕後。」Gladys笑指伊健要面對她們9個「瘋狂fans」經常招架不住，「佢平時對住啲fans可以有助手擋一擋，但o依家冇計要日對夜對，對足一個月，我哋一見佢就嗌『劉Sir』同唱歌，令到佢好尷尬。」