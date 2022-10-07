■阿談跟一班小朋友合作好愉快，鏡頭外他們都會叫她「晨光老師」。

■早在2017年電影《小男人週記3之吾家有喜》，阿談已跟旦哥合作。

■阿談覺得旦哥跟戲中校長極似，教後輩演員亦有自己方法。

■阿談跟中學同學Stanley合作，可以更有默契。

■阿談性格有溫柔一面，都希望有機會嘗試硬朗以外的角色。

■阿談童年性格好內歛，根本冇想過會成為演員。

演了多次學生角色的談善言，在ViuTV新劇《野人老師》中終於有機會做老師「晨光」，而且能跟合作過電影的鄭丹瑞及中學同學邱士縉（Stanley）合作，特別開心又放心。阿談自認自小性格好「摺」，怕受到注目，所以完全冇想過會成為演員，反而愛上演戲後因有推動力，逼自己作出更多新嘗試。採訪：杜杜 攝影：羅安強 髮型：Larry Ho @ Aveda IL COLPO化妝：German Cheung 服裝：ATSURO TAYAMA阿談在劇中要跟十個小朋友做對手，她最初都擔心場面會失控，但開拍前一班小演員上過工作坊，加上個個聰明精靈，合作時相當順利，「cut機時我都會同佢哋繼續玩，同佢哋傾吓偈，其實同小朋友玩得熟，一開始默契建立得好，之後就順暢好多，好信任你，做咩都會好自然。」細個冇諗過做演員跟合作過電影《小男人週記3之吾家有喜》的鄭丹瑞及Stanley合作，阿談特別開心，「呢兩個人都有份熟識感覺，好放心，尤其是旦哥係第二、三套電影合作，嗰時會驚啲，今次再見返佢，佢好貼近校長呢個image，又好風趣好chill，有時會用啲有趣嘅方法去引導你，唔會話指令你咁做，好似戲內校長會有好多唔同方法同小朋友溝通。」至於跟中學同學Stanley做對手戲，阿談可以更加放，「因為我哋熟，有啲戲會好放心，好似有場戲我哋鬧交要掉嘢，我可以好唔留力咁掉中佢個頭。」講到童年生活，因為父母都好忙，阿談只得家姐和細佬相伴，但愉快地養成獨立性格，不過性格內斂的她，完全沒想過長大後會當上演員，「本身係比較『摺』，如果唔係呢行，可能接觸嘅嘢會更少，我鍾意呢行就係會逼我去試好多其他嘢，我鍾意呢種感覺，多過鍾意表演畀人睇。」她入行後首拍港台青春劇《DIY2K》仲未識享受當演員，到電影《點五步》才懂得欣賞，「真係試咗好多唔同方面角色，同唔同嘅人合作，搵到方向同方法去試唔同嘅嘢，先開始有少少成功感。」