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甄珍母子驚傳北京失聯

2022-10-07 列印
■甄珍和兒子章立衡傳雙雙「失蹤」，親友都聯絡不上。
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久未露面的甄珍近日驚傳失聯超過一個月，連兒子章立衡（原名：劉子千）亦齊齊失蹤，有指兩母子近月曾因私務前往北京，最後現身是在朝陽區某酒店，酒店稱二人在8月22日退房，而親友連日來都無法聯絡到二人，於是發出尋人啟事。

此外，有傳甄珍母子已由北京前往上海，跟進新居裝修事宜，其後才失聯；亦有指甄珍在9月初曾在朋友圈報平安，指太忙無暇回覆電話短訊，但身邊好友質疑發文有別於她平日用語。圈中好友馬海倫昨日稱雖然最近沒聯絡，但知道甄珍身在北京，其子則身在上海，認為不會失蹤。此前甄珍一直定居香港，1月做完白內障手術後雙眼發炎，由兒子陪伴在家休養個多月，而上一次公開露面已是去年12月出席電影《梅艷芳》首映。
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