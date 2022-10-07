謝安琪一杯雪糕o氹囡囡做女模

謝安琪（Kay）昨出席服裝品牌活動，在30幾度高溫穿羽絨，她自嘲有抗冷又抗熱的體質，支持環保的她會教導仔女做好回收、記得熄燈等環保習慣。早前Kay母女檔為其個人服裝品牌拍廣告，她笑說：「囡囡不知道是拍廣告，只覺得是和媽咪一齊影相、去玩，事後請她食雪糕，這位模特兒十分抵用。」



談到今天推出新歌《我的波利海妮婭》，Kay指新歌曲風明快，是一個新嘗試。提到老公張繼聰爭金馬影帝，Kay很開心有人欣賞他身為演員的心機和演出。