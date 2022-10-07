《飯戲攻心》大收安樂晒 得閒放狗 黃子華任愛犬便溺 冇沖水缺公德心

搵到靚位■愛犬搵到靚位小便，可能忍咗好耐，都痾得幾耐，而子華就一直望住。

行咗去嘞■愛犬小完便，子華無用水沖就走咗去。

眈天望地■子華放狗期間都怕突然落雨，不時望天觀察。

上山氣喘■子華沿天后廟道上山，都要拉低口罩露出個鼻唞吓氣。

放繩散步■去到安全地方，又見冇乜途人，子華就解開狗帶讓愛犬自由活動，期間全程望實狗狗。

輕撥頭髮■雖然62歲，但子華都好多頭髮，呢吓撥一撥真心有型。

齊齊返歸■愛犬解決完生理需要，子華就帶狗狗返屋企。

完美落幕■上月尾，子華完成50場舞台劇《最後禮物》。

票房大收■《飯戲攻心》大收5,000萬，子華期待有6,000萬票房。

感觸落淚■黃子華首次現身謝票活動，被觀眾問到戲中最痛一幕時，忍不住感觸落淚。

黃子華與潘燦良合演的舞台劇《最後禮物》一再延期後，上月尾以50場完美落幕。而原定賀歲檔期上映的《飯戲攻心》同因疫情延至中秋上映，不過無阻票房，最新消息已收過5,000萬，子華神更於謝票時感觸落淚，見工作重回正軌，子華應該安樂晒。日前見到着灰衫黑褲，孭住大tote bag的子華，一支公於天后廟道屋企附近的寶馬山放狗，一人一狗齊散步不知幾寫意，不過子華見到愛犬小完個靚便就咁走咗去，唔清潔嘅？No Good喎。採訪：娛樂組62歲的子華神早已升上神枱，拍戲寫劇本全為興趣，一向唔算多產的他，難得有電影上映，加上舞台劇，fans都表示好高興。之前舞台劇因為反應熱烈加開10場，最終50場圓滿結束。子華坦言每場耗盡精力，做到死一樣，又指今次演出絕對是可一不可再︰「其實每場我都驚係最後一場，我驚我會死，因為每演完一場都死咁滯。」好想睇但搶唔到飛？子華話有意將舞台劇搬上大銀幕，咁大家集氣嘞。陪老狗慢慢行當日天氣唔太熱有啲風，一身便裝，全身唔係灰就黑的子華同愛犬喺屋企附近散步，見佢沿路都不時四圍望，有時望吓個天，離遠望狗狗年紀應該唔細，所以子華都遷就番愛犬速度，慢慢行。由於慢行上山，子華話晒60有2，見佢慢行都似乎有啲索氣，口罩都拉低少少，露出個鼻唞氣。行到安全位置就解開狗帶，讓愛犬自由活動，而愛犬都好乖，冇話行得太遠，子華更全程望實愛犬。一過馬路，或者多途人的地方，子華都為愛犬扣番狗帶，可見是位盡責主人。行行吓見到其他主人放狗，又望吓人哋隻愛犬，又撥吓頭髮，雖然6字頭但舉手投足都仲好男神，期間愛犬搵到個靚位小便，子華都停低慢慢等，但之後直接行咗去無為愛犬清理小便，咁樣無乜公德心喎。寓所市值4,000萬黃子華多年來都住在何文田，當年有報道指已30幾歲的女友對婚姻有憧憬，可惜等了子華9年都唔肯結婚，最後分手收場。有傳子華因此落晒形，最後送了何文田的同居單位給女友作補償，未能忘情的他在同區租屋與母親及胞妹同住。後來情傷難瘉，為免睹物思人，子華決意搬竇避舊愛，2013年，一擲2,438萬買入北角半山天后廟道低層豪宅單位，目前升值至4,000萬，亦即是子華當日放狗返回的寓所。