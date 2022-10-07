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唐詩詠派福利罕有晒泳衣照

2022-10-07 列印
■唐詩詠被網民讚靚人靚景。
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41歲唐詩詠已約滿TVB，至於將來與TVB用甚麼形式合作，唐詩詠表示還未洽談。早前詩詠趁放假與好姊妹黃翠如四出遊玩，其間去了日本旅行，昨日她在社交網派福利，罕有晒去旅行時的泳照，並寫道：「捉緊夏天的尾巴」。

相中見唐詩詠倚着一望無際的泳池邊，上半身露出水面，加上藍天白雲的泳池景，非常寫意，她又坐在池邊的長椅，擺出誘人甫士，大晒白滑香肩兼長腿，相當吸睛，網民紛紛留言大讚靚人靚景，有如仙女下凡。
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