劉溫馨回敬「世途險惡」 林正峰：好難估出發點

■左起：賴彥妤、關楓馨及梁允瑜再度參選。

林正峰昨日與一眾曾參選港姐的女藝員梁允瑜、關楓馨、賴彥妤及麥皓兒等，在將軍澳電視城出席《香港小姐再競選》記者會，林正峰日前列點回應與劉溫馨的緋聞，被問是否有再見面？正峰表示大家已少見因各有各忙，更否認與她相熟，若相熟的人會傾心事，但對方並不是好友是普通朋友。提到劉溫馨亦以「世途險惡」作回應，他表示：「始終是別人的事，她的出發點很難估。」另外，梁允瑜、關楓馨、賴彥妤及麥皓兒將再度參選，梁允瑜去年因「粗口港姐」影響選情，現在會講成年人講的話；三度參選的賴彥妤坦言想有名次；而關楓馨曾殺入五強，她自言肥了幾公斤，要再減肥應戰泳裝環節。