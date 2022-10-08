陳煒工作忙冇時間下廚

陳煒、黎諾懿、馬浚偉及Amanda S等昨日到電視城出席《黃金盛宴》記者會，剛新婚的煒哥被問到拍攝前，會否找老公做白老鼠試味？她指早前自己工作很忙，加上老公因結婚減肥關係而很少下廚，完成這天拍攝可以多點為他下廚；煒哥笑言會將在節目中學會的菜式煮給老公食。



至於鍾嘉欣最近被網民指是雙面人，身為嘉欣「阿哥」的馬浚偉就表示大肚婆壓力大，有情緒很正常，自己認識的嘉欣十分有禮貌和友善。