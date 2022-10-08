梁洛施復出演反派 街頭崩潰大喊

■未埋位前，梁洛施會瞇埋眼培養情緒。

■張家輝飾演警察駕輕就熟。

■麥子樂挾持途人作人質。

■車子在鬧巿發生爆炸。

34歲梁洛施自誕下三名兒子後便淡出娛樂圈，近年深居簡出，偶然也接拍電影過戲癮，對上一次拍電影已是2020年的《第一爐香》，近日她首度挑戰動作片《爆裂點》，接受連串體能操練，無論動作及演技戲份完全難不到她。前日大約中午12時，梁洛施、張家輝、譚俊彥及麥子樂現身尖沙咀參與拍攝，劇情講述飾演匪徒的麥子樂手持槍械，並與飾演警察的張家輝展開追逐，其後麥子樂挾持途人作人質，但逃走時座駕突然爆炸被炸死。罕有飾演反派的梁洛施，見她一身古銅色肌膚，身形操得勁fit，狀態大勇；劇情講述當她眼見隊友麥子樂被炸死，立即演技大爆發，並在街頭崩潰放聲尖叫，其後張家輝上前追截，梁洛施便在地下執起支槍，擰轉身即刻跑走，身手非常敏捷。而拍攝槍戰期間，由於槍聲太震撼，一度有途人誤會以為真的有劫案。