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梁洛施復出演反派 街頭崩潰大喊

2022-10-08 列印
■梁洛施演技大爆發，持槍在街頭大叫。
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34歲梁洛施自誕下三名兒子後便淡出娛樂圈，近年深居簡出，偶然也接拍電影過戲癮，對上一次拍電影已是2020年的《第一爐香》，近日她首度挑戰動作片《爆裂點》，接受連串體能操練，無論動作及演技戲份完全難不到她。

前日大約中午12時，梁洛施、張家輝、譚俊彥及麥子樂現身尖沙咀參與拍攝，劇情講述飾演匪徒的麥子樂手持槍械，並與飾演警察的張家輝展開追逐，其後麥子樂挾持途人作人質，但逃走時座駕突然爆炸被炸死。

罕有飾演反派的梁洛施，見她一身古銅色肌膚，身形操得勁fit，狀態大勇；劇情講述當她眼見隊友麥子樂被炸死，立即演技大爆發，並在街頭崩潰放聲尖叫，其後張家輝上前追截，梁洛施便在地下執起支槍，擰轉身即刻跑走，身手非常敏捷。而拍攝槍戰期間，由於槍聲太震撼，一度有途人誤會以為真的有劫案。■未埋位前，梁洛施會瞇埋眼培養情緒。
■未埋位前，梁洛施會瞇埋眼培養情緒。
■張家輝飾演警察駕輕就熟。
■張家輝飾演警察駕輕就熟。
■麥子樂挾持途人作人質。
■麥子樂挾持途人作人質。
■車子在鬧巿發生爆炸。
■車子在鬧巿發生爆炸。
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