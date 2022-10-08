曾遭前夫家暴 寄語同路人要愛自己 可嵐慨歎失婚女人被歧視：叫我返去湊仔

大仔最愛■大兒子恨咗多年終於有個細佬，會好主動去湊BB。

生存動力■照顧媽媽及兩個囝囝係可嵐最大嘅生存動力。

奉子成婚■當年可嵐喺歌唱事業發展起步期就奉子成婚，下嫁前夫尤子威。

容忍階段■大仔尤俊於2011年4月出生，當時可嵐仲容忍老公趁住她分娩時，返內地偷食。

可愛細B■中秋節當日可嵐幫細B搞咗個百日宴，BB頭大大、白雪雪好可愛。

開記者會■2014年開記者會，可嵐喊住爆遭老公家暴。

展示傷勢■可嵐曾展示被門夾手指傷勢。

未婚生子■可嵐用咗8年時間「修復」，直至近年才開始相信愛，肯為男友生B。

得來不易■相隔11年再成功造人，36歲可嵐話得來不易。

2008年的《女生不哭》令外界認識可嵐，2010年後奉子成婚下嫁日本餐廳老闆尤子威，但婚姻只維持4年，她受不了被家暴及淪為性愛工具，甚至被要求墮胎，唔畀生第二個。單親媽媽捱足8年，直至最近跟拍拖兩年的金融男友誕下一子。可嵐曾經滄海，慨歎失婚女人要搵個珍惜你嘅對象唔容易，自爆曾拒絕送上門，被以為可發展嘅男人hurt爆：「返去湊仔啦你！」令自信心跌至地殼底。 採訪：方騫平 攝影：朱偉彥 場地：千代鶴可嵐（Colleen）早前宣佈再度懷孕，近日為細仔舉行百日宴，newborn baby肥肥白白，眼大大相當精靈可愛，由於採用全人奶餵哺，可嵐周身唔得閒，每朝要揼定人奶，湊完大仔返學，緊接打理日本餐廳生意，乜都親力親為，唔使男友幫手。她坦言曾經受過傷，所以有危機意識及保護機制，會劃定個圈畀自己，唔畀人踩過界，「衰啲講句，就算我再遇人不淑，我都有能力自給自足，照顧晒所有嘅嘢，包括BB。」內傷未瘉恐懼婚姻重提恐怖婚姻，可嵐雖然已走出陰霾，但內傷未瘉演變成婚姻恐懼症，亦唔容易再去相信男人，更加唔會再婚，她解釋：「見過鬼梗係會怕黑，以前簽紙（婚書）簽得太輕易喇！原來簽紙易，離婚難，最後要搞到關係破裂。既然相愛，點解仲要簽紙？去到七老八十先簽，唔係仲更加浪漫？如果話要用一紙婚書嚟做保障，作為過來人嘅經歷，係乜保障都冇，o依家每個月畀個仔嘅生活費只係得幾千蚊，咁多年都冇調整過。佢（前夫）唔願畀（錢）可以用盡方法唔畀，包括一度『浪子回頭』要求復合，原來係為搞離婚做好準備，轉移資產，拉鋸咗兩年幾，最後由我提出和解協議，因為我冇晒錢繼續打官司。」識得自愛才能愛人可嵐失婚後，身邊朋友都為她撮合情緣，點知再一次受到傷害，「其中有個了解中嘅對象感覺都唔錯，直至有次佢飲醉酒打嚟，用命令式叫我馬上現身，因為我冇答應佢，佢即喝罵我：『你以為你係邊個呀？要你過嚟咪過嚟囉，返屋企湊仔啦你。』呢段說話對一個要帶住細路、自信心唔高，對愛情冇乜憧憬嘅失婚女人嚟講都幾hurt，更加完全摧毀對呢個男人嘅印象，原來失婚女人要搵個肯去珍惜你嘅男人唔容易。」她感恩o依家個男友包容度高，更關顧整個家庭，而且兒子都好接受他，「過去經歷令我失去安全感，但佢會好斯文咁同我分析問題，令到我個人緩和好多，細水長流相處形式係最舒服，所以更加要保護佢，盡量唔會提佢。」可嵐仲sweet爆大笑說：「佢好易飲醉㗎，但佢冇發酒癲，醉咗只會瞓覺。」最後她寄語同路人，人一世物一世，都需要被愛，但必須要識得愛自己，才懂得去愛別人，而唔係好似以前咁，會奮不顧身去愛一個人，甚至改變自己嚟迎合別人。