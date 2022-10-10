我最想重播的無線劇集

■鄭少秋在《大時代》這個鏡頭已成為Meme熱圖，網民極愛。

■《天與地》的題材可謂開創劇集先河。

■《上海灘》中周潤發擔遮為趙雅芝遮雪一幕，冧死好多女仔。

■當年播《陸小鳳之決戰前後》的晚上，食肆會好靜。

嚟緊無線電視55周年台慶，照慣例都有自家製台慶劇出爐，今年係《美麗戰場》、《下流上車族》、《超能使者》及《新四十二章》四套。不過論星光熠熠，點都不及上星期六重播，1985年的《楊家將》。單是演員陣容，五虎將、周潤發、曾江、簡直有今生冇來世。講到無線劇集，點都要提下自身經歷。小時候街童一名，放學後點會即刻返屋企。惟獨星期四最乖，急急腳返屋企做功課，食完飯坐定定，無非等睇劉松仁、鄭少秋同黃元申套《陸小鳳之決戰前後》，每趟睇完都會好失落，因為又要等一個星期。嗰時聽大人講，每到嗰晚餐廳食肆都水盡鵝飛，可以提早收工，因為冇乜人出街食飯。無線劇集加強倫理互助如果要揀一套最想重播的劇集，情與義點都會是《陸小鳳》。筆者同好多香港人一樣，都係飲無線奶水大，如數家珍點都數到一百幾十套好劇。依年代分，80年代心儀劇集，隨口噏有《上海灘》、《千王之王》、《山水有相逢》、《天師執位》、《鹿鼎記》，當然仲有星迷至愛的《蓋世豪俠》同《他來自江湖》；去到90年代繼續周星馳的《孖仔孖心肝》、韋家輝的《大時代》、《馬場大亨》、黎明套《原振俠》同法庭劇《壹號皇庭》。去到2000年打後選擇更多，首選是一開場就「人食人」的神劇《天與地》，至於《使徒行者》簡直是電視版《無間道》，一講就諗起「釘姐」佘詩曼，再數有男神黃子華的《男親女愛》、《衝上雲霄》、《尋秦記》、《金枝慾孽》、《棟篤神探》、《EU超時任務》，數極唔完。忽發奇想，假如無線可以開放給公眾投票，揀一套「我最想睇的劇集」在55周年台慶月份重播，就特別有意思。無線劇集不單止提供娛樂，也是建立倫理關係的重要橋樑，同香港人生活息息相關。點解咁講？打從70年代初，不是家家戶戶都有電視機，若然撞正播《啼笑姻緣》大結局，隔離鄰舍自必然有默契地登門造訪，時「斬料」加餸，時加支米酒，那是守望互愛的年代。《上海灘》經典場面歷久不衰80年代經濟起飛，窮人也買得起電視機，更加「日煲夜煲」。其時無線幾套膾炙人口的劇集，如《上海灘》、《山水有相逢》、《京華春夢》和《千王之王》等，追劇已成為一股熱潮，更是茶餘飯後的話題。如果女朋友問起「許文強落雪遮馮程程個幕係咪好浪漫」、或者「羅四海盲咗真係慘」這類問題，而你又接不上，往後幾日肯定有排受。所以每逢晚飯時間，人人自動伏在電視機前睇劇，茶餐廳老闆亦識撈，安裝電視吸引顧客幫襯，正是「電視撈飯」的由來。隨着電視普及，劇集自不然擔當起大眾傳播的作用。早年的無線劇，大多灌輸正面思想，如「邪不能勝正」、「惡人有惡報」（《誓不低頭》、《義不容情》），觀眾在追看劇情的同時，或多或少被角色的行為影響，建立一套正確價值觀。別少看《季節》、《城市故事》之類的倫理劇，今日翻睇或會嫌其「婆媽老套」，但它的確影響當代人的思考模式，懂得珍惜一家人同枱食飯的時光。作者：劉星予