《飯戲》票房破6000萬 Stephy加碼至7000萬公開泳照

黃子華、鄧麗欣（Stephy）主演的電影《飯戲攻心》票房勢如破竹，已衝破6,023萬，躍升香港史上港產片票房第八位。《飯戲》家族馬不停蹄謝票，日前Stephy、陳詠燊（Sunny）及陳湛文出席「Stephy工廠妹特典謝票場」。Stephy對票房衝破6,000萬表示：「非常開心，希望可以繼續打上去，證明香港電影係得嘅。」



Stephy曾提說過《飯》票房6,000萬會分享泳衣照，Stephy笑言：「原來話咁快就過6,000萬，有少少想打退堂鼓，加碼想去到7,000萬才分享。」身旁的陳湛文教Stephy分享玩浮潛的照片，以潛水衣頂替泳衣照，被Sunny訓示不應該出矛招，場面搞笑。