卓林多倫多被捕獲 排隊攞免費食物

■吳綺莉與卓林母女關係決裂。

吳綺莉女兒吳卓林自從認識了同性伴侶Andi後，因對方好食懶做、不願工作只靠人養，吳綺莉曾出文炮轟Andi帶壞她的孩子，令母女關係決裂，其後卓林與Andi返回加拿大居住。近日有網民在多倫多捕獲卓林的行踪，相中見卓林身穿簡單長外套再配上棉褲，腳上穿的鞋子有些許骯髒，身前則有一個空環保袋擺放在地上，排隊領取免費食物，難免令人猜測她在加拿大的生活潦倒，網民留言覺得心酸。不過相中就未見Andi身影，此外有網民爆卓林在加拿大的唐人街餐館打工，但只能勉強維持生計。