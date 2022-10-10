■台慶劇《美麗戰場》監製葉念琛（右）也有現身撐場。

■Jumbo獲讚好識啜，所以畀Bob捉實狂啜波搶分。

■Bob被「質」到成口「加料」壽桃包。

■陳瀅啜乒乓波個樣好誘人。

■陳瀅在「開心無敵按按鈕」使出爆衫絕技。

■Bob出盡奶力揈身高1.74米的Jumbo。

無線台慶劇《美麗戰場》一眾演員，分開組成「美麗隊」的陳山聰、陳瀅、陳曉華、何依婷，對戰「戰場隊」的林盛斌（Bob）、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗及曾淑雅（Jumbo）等，參與昨晚播出的《開心無敵獎門人》，《美麗戰場》監製葉念琛亦有現身撐場。在首個遊戲「開心無敵啜乒乓」已讓觀眾大飽眼福，兩隊女神陳瀅、Jumbo、葉蒨文、朱晨麗、何依婷及關嘉敏落力「啜」，有人索樣依舊、有人失晒儀態，相當有趣；其中遭Bob挾持啜波搶分的Jumbo，百發百中的口技獲李紹堅大讚「好識啜」，嘉樂見狀亦忍不住搞笑謂：「留個電話畀我！」接着玩「開心無敵呼拉圈」，育有兩歲兒子Jaco的山聰加何依婷VS「四孩之父」Bob加Jumbo；因抱B練出好腰力好臂力的山聰，以近乎「光速」狂揈依婷，被任由擺佈的依婷嚇到全程奪命狂呼；另邊廂身高1.74米的Jumbo一開波已慘遭拋落地，Bob出盡奶力狂揈仍零進展，攰到乸埋口面大叫：「你要郁㗎！」結果Jumbo生擒人夫Bob瘋狂爬圈圈。辣辣壽司變辣辣壽包今集「辣辣壽司邊個食」大玩新意思，將辣辣壽司改為「加料」壽桃包，包括有指天椒、麻辣及Wasabi等口味，非常過癮。繼之前一集被迫連吞3件辣辣壽司致噴鼻血後，Bob本集再慘遭隊友蔣家旻、Jumbo等陷害，被「質」到滿口都是食剩的辣辣壽桃包，更辣到他標冷汗，場面搞笑。之後兩位人夫Bob與山聰玩「開心無敵拍拍拍」時，瘋狂喪爆有味答案互相傷害，搞到連獎門人都看不過眼煞停比賽：「你呢兩條友吖，我都唔知出唔出到街！」