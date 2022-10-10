「炮友」已成歷史靠益生菌踢走13磅 麥貝夷停食抗抑鬱藥

減得健康■Karene採用健康減肥法，32C上圍得已保存。

Happy Live常客■翟威廉年前成立咗「Happy Live藝人合唱隊」，Karene曾經係常客。

指控「賤男」■Karene曾出Po指控「賤男」舊愛，仲留下生日日期做線索等大家去追查。

幫同路人■Karene拍片分享走出情緒病經歷，希望幫到同路人。

自得其樂■Karene自己開live唱歌及教人英文。

大隻身形■減肥前Karene體重超過120磅，好粗線條。

瑜伽Keep Fit■Karene亦有做空中瑜伽keep fit。

點食都得■瘦咗嘅Karene點食都得。

義工助人■Karene諗通晒，疫情下都有去做義工幫人。

延後出書■原先打算將經歷撰寫成書，但種種原因令計劃暫時擱置。

冇再嬲翟威廉36歲麥貝夷（Karene）年半前被「賤男」舊愛翟威廉視為「炮友」，嬲到終日以淚洗面，要睇精神科醫生，靠藥物去穩定抑鬱情緒。最近她終於放下情傷，笑容再現，仲識得做「賽後檢討」：「我真係冇嬲過佢，因為嬲人只會傷害到自己，反而多謝之前所有傷害過我嘅人，否則不能成就到o依家進步嘅自己。」採訪：方騫平 攝影：沈健程 化妝髮型：Sarah Tam @ Tops Makeup身心已經康復嘅麥貝夷重新出發，換上三點式泳衣跪坐泳池邊，大晒長腿及32C火辣上圍，配上24吋小蠻腰加小腹肌，身材仲fit過之前。原來3個月前Karene採用益生菌減肥法，由最高峰55KG（121磅）減至49KG（108磅），足足搣走13磅贅肉，因為益生菌可提高免疫力，意外令她的情緒變得穩定，至今已停服中、西抗抑鬱藥，「之前有抑鬱同焦慮症，喺唔穩定狀態下要成日食嘢嚟減壓，醫生話呢行咁大壓力，除非轉行，否則都要繼續食落去，但我又鍾意做，變咗人生交叉點，最慘係食咗年幾西藥，記憶力開始變差，仲試過『斷片』，倒咗水入杯都唔記得，直至3個月前試吓新嘢，效果唔錯，所以會拍片同大家開心share，希望幫到同路人。」唔係為人哋而減肥提到呢兩年「炮友」不如意經歷，令Karene判若兩人，「經歷啟發到我要有『自救覺醒』，人生係活畀自己睇，要識得欣賞自己，唔係要俾人牽住鼻子走。以減肥為例，以前我為咗要得到人哋認同及掌聲而減肥；o依家會隨住自己心意，我鍾意瘦咪瘦，瘦咗咪欣賞自己，因為瘦所以開心囉！原動力唔同，明顯係相信自己多咗。」冇留意翟威廉作品諗通咗嘅Karene多謝曾傷害過佢嘅人，她答得輕鬆：「咁人生梗係有高有低，我又唔係第一次拍拖，總會遇到一啲啱一啲唔啱嘅人。雖然佢行為好過份，但我冇嬲過佢，嬲人只會傷到自己嘅腦細胞，好冇價值，而且人生一定要對自己負責，哈！我唔係馬後炮㗎！笑咗就算啦，咁當時，梗係會有啲唔開心嘅。」她再清晰地為自己做「賽後檢討」，「下次咪學精啲，手指永遠指向人冇意思，因為改變唔到別人，只改變到自己，點解唔令自己更進步呢？」Karene強調唔會見過鬼怕黑，只要心態正面，就會吸引到對的人。最後追問她可有留意翟威廉演嘅戲？她帶點尷尬說：「我少睇電視，咁我見到所有圈中人嘅努力，都會默默為佢哋打氣加油。」