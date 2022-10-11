■Joe Junior試過踩出台邊，幾乎失足受傷。

■Joe Junior喺疫情下再開兩場show。

■身為天主教徒嘅Joe Junior求個安心，演出前會拜神。

■Joe Junior身後夫婦就係佢嘅救命恩人，當年男方為救他跌爛手機，仲話唔使賠。

■76歲Joe Junior多年來keep住練氣及唱歌。

■Joe Junior 6年前心臟不適入ICU，死裏逃生。

Joe Junior繼去年完成兩場《Pop Legend Joe Junior In Concert》後，因反應好，將於本月31日於文化中心及11月7日在香港大會堂再接再厲演出。76歲嘅Joe Junior有61年舞台演出經驗，但都發生過舞台意外，幸而及時有兩名「救命恩人」才有驚無險，諗起仍然一額汗。採訪：方騫平 攝影：朱偉彥熱愛唱歌的Joe Junior，疫情下有得開show真係超興奮，他無奈表示：「個疫情真係阻住地球轉，影響咗好多嘢，自己工作都少咗要慳啲，不過，我諗法好正面嘅，有得唱歌就開心，諗咁多做乜呀！講自己慘有好多人慘過我，有飯食咪算囉，食唔到魚翅就食粉絲，一樣係食落肚，最重要健康。」教徒仍上香求安心Joe Jun平日keep住練歌交足功課，唯獨身處喺舞台上就要戰戰兢兢，他更自爆有過舞台驚險事：「十幾年前喺上環文娛中心做show，唱得太興奮愈行愈出，踩咗出台都唔知，喺我失平衡一刻，坐喺前排嘅fans夫婦奮不顧身撲住拯救，連手機都跌出嚟報銷咗，男嘅用心口托住我；女嘅就捉實我隻手，當時我就變咗超人咁呆企喺度，全場觀眾都嘩然，真係好驚險，o依家演出時刻提醒自己要behind the yellow line。其實舞台演出係存在一定危險性，唯有小心啲，所以就算我係天主教徒都會喺場館上香求個安心，咪當係打個招呼囉，係一份尊重。」另外，猴痘疫情發展惹人關注，桑拿場所成為高危的猴痘傳播處所之一，向來熱愛焗桑拿的Joe Jun就話疫情下經已少去咗，尤其開show前更要小心，唔好周圍去，返家要第一時間消毒及沖涼就穩陣好多了。