薛家燕讚《真情》好姨一角有血有淚

■黃錦燊憶述這場電梯戲最難忘。

前晚TVB首播的《我們的主題曲》主題為處境劇，節目請來薛家燕獻唱《皆大歡喜》古裝及時裝版主題曲、並孖住Sherman及蔡愷穎大跳十字步，李樂詩獻唱《真情》主題《無悔愛你一生》等。有份演出《皆大歡喜》及《真情》的家燕姐，指《真情》對她來說是人生轉捩點，她說：「陳寶華（《真情》編劇）寫好姨呢個角色寫到有血有淚，尤其是同貓屎（黃錦燊飾）嗰段戀情，當時好少中年女士敢講畀人聽自己有戀愛。」家燕姐又笑指當年很多女士剪「好姨頭」：「證明嗰時好入屋。」「貓屎」黃錦燊亦有現身節目及分享最難忘場口：「有兩個飛仔喺lift度遇到我同好姨，話我『淘古井』，我聽到呢三個字就發晒火，呢場戲好難忘，因為啲動作係我自己度。」