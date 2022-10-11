雖然今次座位表沒有變，因疫情關係，紅館仍然只可坐八成半人，但就跟政府一樣再開放「社交距離」，之前的18場，每六個人便要隔一隔，但今次就可以12人坐埋一行，會更熱鬧。由於只加開四場，有樂迷就笑言Eason好孤寒，希望可以再加多幾場。
陳奕迅紅館跨年騷加開四場
雖然今次座位表沒有變，因疫情關係，紅館仍然只可坐八成半人，但就跟政府一樣再開放「社交距離」，之前的18場，每六個人便要隔一隔，但今次就可以12人坐埋一行，會更熱鬧。由於只加開四場，有樂迷就笑言Eason好孤寒，希望可以再加多幾場。
踢波須多交4落場者 網民質疑成效 康文署4辣招打擊炒場黨
康文署多年來打擊炒場活動，成效不彰，場價不跌反升，「炒場黨」豬籠入水。署方昨日出四「辣招」，針對最多人租用的天然及人造草地足球場，申請抽籤者須提交多四名用場者資料，當中三人須現身簽場並踢波。有立法會議...
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滬海警截走私冷凍食品 個別貨品含新冠病毒
自疫情發生以來，有不法分子走私急凍貨品入境，上海浦東海警局前日查獲一艘非法運輸急凍貨品船舶，拘捕七名涉案人士，起獲涉嫌走私急凍貨品二百多噸；據報個別貨品檢驗出新冠病毒。浦東海警局在轄區吳淞口海域附近，...
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天球瓶6945萬成交
法國一家拍賣行早前舉辦拍賣會，一個中國青花瓷天球瓶原本估值僅二千歐羅（一萬五千二百多港元），吸引約三十名中國人爭相出價競投，最終連佣金在內，以九百一十二萬歐羅（六千九百四十五萬港元）成交，震驚藝術界。...
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朗濤標售呎價3萬創項目新高
樓市氣氛欠佳，惟新盤不乏大額成交。鷹君旗下大埔白石角現樓項目朗濤昨日售出1伙4房大戶，以6291.7萬成交，呎價高見3萬，成交價及呎價齊創項目標準戶新高。朗濤昨日售出的單位為1座11樓A室，單位以招標...
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科網晶片股拖低大市 A股軟恒指挫523點
美國或大手加息的預期升溫，美股三大指數上周五齊齊跌逾2%，港股昨日承接外圍弱勢低開291點，報17449點。內地A股假後復市反覆偏弱，無力支撐港股向上，恒指昨以近全日低位收市，報17216點，跌523...
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爭取休息迎世盃 尼馬「菲」勝不可
巴黎聖日耳門如果在今晚歐聯H組主場擊敗同得七分居次席的賓菲加，出線就接近毫無懸念，餘下兩輪分組賽可以輪換讓主將們休息。矢志在卡塔爾捧走世界盃的聖日耳門鋒將尼馬，勢在今仗毫無保留領軍全取三分，爭取休息時...
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MV與歌迷分享日常生活 MIRROR新歌面世 改Logo有含意
MIRROR自從7月紅館演唱會發生巨屏墮台意外以致舞蹈員受傷，12子隨即停工休息，經過長達兩個月的情緒調整，今個月全面復工，除了成員主演的新劇及綜藝節目陸續播放，12子全新團歌《WE ALL ARE》...
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李一飄 - 金融霸權應否獲表揚？｜社論
今年諾貝爾經濟學獎由聯儲局前主席伯南克等三名美國經濟學家一同奪得，以表彰三人對銀行及金融危機的研究。正值美國聯儲局加快加息步伐，在早年美國量化寬鬆期間大升的全球股市和樓市，快速由高位下墜，投資市場哀鴻...
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班德禮中三元 蔡約翰沈集成起孖 潘頓七W捧兩盃
昨日堪稱潘頓表演日，他騎十駒共獲七冠兩殿，囊括中華總商會盃和中華游樂會盃，並且打破個人以往一日六捷的舊紀錄，成為騎師王理所當然。至於容廄「皮具之星」、「火鑽」和「盈嵐」均由潘頓贏馬，令容天鵬最終成為練...
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