陳奕迅紅館跨年騷加開四場

陳奕迅《Fear and dreams演唱會》上星期開賣，一日間便售罄，更一度做成售票網死機及塞車。昨日主辦方宣佈加開四場，日期分別是明年1月2、3日及6、7日。演唱會依然有近五成門票公開發售，約14,000張飛放出街賣。



雖然今次座位表沒有變，因疫情關係，紅館仍然只可坐八成半人，但就跟政府一樣再開放「社交距離」，之前的18場，每六個人便要隔一隔，但今次就可以12人坐埋一行，會更熱鬧。由於只加開四場，有樂迷就笑言Eason好孤寒，希望可以再加多幾場。