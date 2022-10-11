MV與歌迷分享日常生活 MIRROR新歌面世 改Logo有含意

■Lokman練舞，為復工作好準備。

■Edan收起搞笑的一面，與貓貓玩得好開心。

■Anson Kong製作甜品，好多粉絲爭住想試。

■轉了髮型的Frankie專心睇書，好有型。

■Anson Lo與大狗玩耍，好有愛。

■MIRROR新團歌的海報，發現logo的兩個R字反轉了。（箭嘴示︶

■BTS在2020年拍攝的電動車廣告，與MIRROR新團歌MV相似。

MIRROR自從7月紅館演唱會發生巨屏墮台意外以致舞蹈員受傷，12子隨即停工休息，經過長達兩個月的情緒調整，今個月全面復工，除了成員主演的新劇及綜藝節目陸續播放，12子全新團歌《WE ALL ARE》昨日正式派台，MV於昨日中午12時半首播。不少鏡粉發現新團歌的封面照上MIRROR logo有所變動，當中「RR」的鏡像變了跟以往反方向，原來有特別含意。組合MIRROR的新團歌《WE ALL ARE》釋出的單曲封面成為城中熱話，很多人發現相中的MIRROR logo改變了。對此，花姐解說：「以前，我們希望成為一塊鏡，讓大家看見，透過MIRROR看見自己，但這首歌，我們看到一塊鏡，看到自己，更了解自己。」今次新團歌由徐浩作曲及監製，隊長Lokman特別為歌曲下註解：「昨日汗滴在背後、為夢想奮鬥；今日世事無常，憑信念把我們拯救。不可能一個人回到過去，但未來可以一起無懼面對。有你有我，崎嶇路上攜手勇敢衝破。」新團歌與BTS廣告相似12子今次為了新團歌花了三天時間拍攝MV，各人拍下他們的生活日常，可以見到Lokman練舞、Anson Kong製作甜品、姜濤打籃球、Anson Lo跟大笨狗玩樂、Edan彈琴、Ian彈結他、Jer聽歌、Jeremy種植物、Stanley洗面、Alton砌模型、Tiger彈結他、Frankie睇書，各人都罕有地在鏡頭面前呈現最真我一面，讓樂迷有機會看到他們的生活日常。此外，MV中更見到鏡粉期待已久的畫面，12子站在明媚陽光照耀的空間裏，充滿朝氣地走在一起合唱，他們不約而同都有仰望天空的鏡頭，對世界充滿希望。不過有網民看完MIRROR新團歌MV卻覺得好眼熟，指他們其中一些成員坐在階梯的鏡頭，畫面恍似韓國天團BTS於2020年拍攝的電動車廣告，只是將BTS成員坐在白色方塊改為MIRROR坐在白色階梯。