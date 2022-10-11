梁朝偉與《魷魚》導演飯聚惹網民哄動

■梁朝偉和黃東赫有講有笑，相當投入。

■陳可辛夫婦與宋康昊合照。

■君如好開心可與偶像是枝裕和見面。

梁朝偉目前正在釜山出席電影節活動，老婆劉嘉玲做跟得夫人，不時為偉仔影靚相放上IG，前日，嘉玲就po了偉仔與《魷魚遊戲》導演黃東赫聚會的照片，更寫上「Ready for 《Squid Game？》」、「Let's play Squid game！」立即令網友起哄，紛紛追問偉仔是否會加入《魷魚遊戲》第二季演出。《魷魚遊戲》早前已宣佈將開拍第二季，將於2024年尾播出，剛巧7月時劉嘉玲曾透露偉仔將會到加拿大拍Netflix劇集，因此偉仔加盟《魷魚2》的可能性頗大。此外，導演陳可辛開設全新製作公司Changin' Pictures，前晚在釜山舉行成立派對，梁詠琪、《孩子轉運站》導演是枝裕和、主角宋康昊與姜棟元等應邀出席，陳可辛老婆吳君如透過社交網現場直播，與大家一齊見證這個重要時刻。