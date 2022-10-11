梅艷芳59歲冥壽 劉培基貼合照短片悼念

■一眾梅迷專誠到大嶼山海會塔，與梅姐過冥壽。

已故香港天后梅艷芳已離世19年，昨日是梅姐的59歲冥壽，一眾梅迷昨晨帶備鮮花及生日蛋糕，前往大嶼山海會塔梅姐的靈位拜祭，陪梅姐度過冥壽。梅姐的圈中好友昨日齊齊在社交網上載舊照片，發文悼念梅姐。名時裝設計師劉培基私下與梅姐亦師亦友，他在踏入梅姐59歲冥壽一刻，上載一段由二人多年來的舊合照剪輯成的短片，並以《滾滾紅塵》作為短片背景音樂，發文：「回憶太重#1010梅艷芳。」草蜢上載了當年獻給師傅梅姐的歌曲演出片段，近日他們在港台節目訪問重提昔日關於梅姐的趣事，話說他們收到梅姐經理人電話表示梅姐想見他們，一度以為是整蠱電話，當去到華星唱片才知梅姐真的在場，原來想邀他們做演唱會嘉賓。