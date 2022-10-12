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Anson Lo孖Jeremy韓國掃貨再飛日本

2022-10-12 列印
■Jeremy（左）、Anson Lo現身韓國機場，準備轉飛日本。
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MIRROR因紅館騷意外休團兩個月後，各成員近日為復工做準備，日前「教主」Asnon Lo（盧瀚霆）與Jeremy（李駿傑）就把握最後空閒，齊到韓國旅行散心，隨後更轉飛日本再返港。而昨晨6時，兩人齊現身韓國金蒲機場準備轉飛日本，見「教主」戴黑色cap帽、搭配外套及運動褲，而Jeremy就身穿杏色長褸、打扮有型，現場亦有幾位粉絲等候。

昨早教主都有在社交網限時動態分享飛機上影的藍天白雲照片，晚上再分享多張相，並透露當地只得9度及準備食飯。此外，他們在韓國逗留短短三日，被網民捕獲到兩人到藥妝店掃貨。■兩人日前在韓國行街，被粉絲野生捕獲。
■兩人日前在韓國行街，被粉絲野生捕獲。
■兩人孖住到藥妝店掃貨。
■兩人孖住到藥妝店掃貨。
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