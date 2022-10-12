「港女野人」認變好捱得

■四位姊妹合力攀石。

陳若思（Amber）、何泳芍（Honey）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole），昨日齊到室內攀石場宣傳J2真人騷《港女野人》，期間四人落力攀爬，Amber更不慎跣手倒地，撞到頭及咬傷嘴，而最後由Nicole奪「終極港女野人」冠軍。Amber自爆經常跌倒，拍節目時四人均有皮外傷，又被蚊叮；Nicole坦言辛苦又感動到喊，而最冷靜的Jessica自言不易喊，四人由唔捱得變到捱得。節目更要她們挑戰弱項，Honey好驚劏魚，嚇到發燒；Nicole被指「隱形千金」、帶5萬元酒上山，她表示只知是珍貴特別版，與大家分享，更透露家人不支持她入娛樂圈，但她認為每人是獨立的，因此堅持夢想。