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李政宰成最高劇酬韓星

2022-10-12 列印
■李政宰（右）現時劇酬比先前最高的金秀賢更多出一倍。
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韓星李政宰上個月憑《魷魚遊戲》奪艾美獎視帝，成亞洲演員第一人，續集亦已宣佈開拍，而昨日有韓媒曝光李政宰的劇酬，指他每集拍攝酬勞高達10億韓圜（約550萬港元），比先前最高劇酬約275萬港元的韓星金秀賢更要多出一倍！

《魷》劇製作方先前與平台Netflix就收益分紅達成協議，決定製作費與演員酬勞分開計算，據指續集不計演員劇酬，總製作費高達1,000億韓圜（約5.5億港元），刷新韓劇歷史。此外，日前梁朝偉在釜山和《魷》劇導演黃東赫會面，惹猜測他是否參演，不過製作方事後闢謠指第二季沒有外國演員參演。
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