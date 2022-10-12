指囡囡林鈺洧講性史只係認叻 林俊賢力撐：做節目啫

眾所周知，本屆港姐冠軍，是80年代靚仔小生林俊賢的27歲女兒林鈺洧，雖然她曾於ViuTV節目《對號入座》中大談性史，獲封為「性女港姐」，但61歲的型男老竇就力撐囡囡唔係豪放女，強調後生女有幾個男朋友好正常：「佢只係吹水，認吓叻啫！」林俊賢又稱阿女o依家修心養性，全心全意工作唔諗拍拖。至於寶貝女生活環境，他形容算係咁，比上不足比下有餘，粉碎阿女卡數纍纍傳言。採訪：方騫平
長期身在內地工作的林俊賢，一夜間突然做咗港姐爸爸，他透過WeChat接受《星島頭條》訪問時坦言除開心外，亦有少少驚訝，笑言因為唔知阿女贏喺邊度。不過，在娛圈工作36年的林俊賢看透世情：「贏咗港姐只係過程嚟啫，係一個好嘅機會擴闊圈子，學多啲嘢，以後有多啲選擇做佢鍾意嘅嘢，多謝TVB。」
阻止唔到人哋點睇囡囡
對於阿女當選後即被大起底，除公開談性史、作風大膽獲封「性女港姐」，也被《星島頭條》揭她曾因三角戀，去情敵任職的名店踩場算帳，鬧到情敵爆喊，對此，林俊賢認為都過咗去，但作為爸爸會提點佢，「o依家身份唔同咗，係代表香港人，要開始有啲顧忌。」他又為囡囡被封為「性女港姐」抱不平：「嗰個係年輕人談性嘅節目，類似當年嘅《今夜不設防》咁，都冇乜嘢呀，而佢處身喺嗰個環境，融入一班年輕人嘅話題及圈子，會吹水炫耀自己點樣巴閉，我都年輕過，睇返轉頭其實20幾歲有幾個男朋友好正常，言論係咪大膽只係見仁見智，佢又冇喺街上用大聲公講。」
雖然力撐囡囡只係認吓叻，但林俊賢都會提囡囡，「佢o依家唔係細路仔想做乜就做乜，要用另一個層次去表達，唔好再應酬人去講啲乜，呢點對佢嚟講，當選港姐係有啲不完美，但唔算係遺憾，我唔知性女字眼係褒定貶？但都冇所謂啦，因為人哋點睇係阻止唔到嘅，正如我打籃球勇猛咗啲都會畀人評為粗魯。」
心痛香港年輕人大壓力
林俊賢指囡囡曾經於紐約讀過半年戲劇，對演戲有激情，亦有演戲細胞，是作為演員的基本條件，但寄語唔好得三分鐘熱度：「演戲唔好睇錢，要鍾意及堅持，經磨練及努力，必會有機會。」對於林鈺洧被《東張西望》影到寓所好細，林俊賢肉赤香港的年輕人承受好大壓力，好似睇唔到將來，希望特首在房屋政策上畀心機做啲嘢，增加多啲公營房屋。追問囡囡生活環境係點？有冇畀家用孝敬他？林俊賢則說：「佢算係咁，比上不足比下有餘啦，反而想佢多啲為社會做嘢，學啲鍾意嘅嘢。」問到可會提醒阿女唔好沉迷拍拖？他即用爸爸腔說：「佢o依家要學多啲嘢，要回饋社會，拍乜鬼拖呀！一拍就結婚啦，不過，我問過佢，知道佢諗住做嘢，現時冇男友。」林俊賢都想拍港劇，笑言可以跟黎明拍部《男兒本色2.0》，也期望父女檔演出。