指囡囡林鈺洧講性史只係認叻 林俊賢力撐：做節目啫

■跟林鈺洧分開多年，直至10多年前透過互聯網相認，林俊賢承諾會用行動及時間補償囡囡的童年缺失。

作風大膽■林鈺洧作風大膽，林俊賢明白每個人都會年少輕狂。

熱愛演戲■林鈺洧有份於ViuTV劇集《詭探》中演出，首次與Eric Kwok合作。

勇奪冠軍■林鈺洧以27歲「高齡」成功搭到尾班車，奪取今年港姐后冠。

大談性史■林鈺洧曾於ViuTV節目《對號入座》中大談性史，興奮大讚「天蠍男」牀技了得。

入屋直擊■出爐港姐林鈺洧被《東張西望》入屋直擊，影到居所豆腐膶咁細。

兩位型男■林俊賢跟黎明拍《男兒本色2.0》。

好有記性■61歲林俊賢好好記性，睇完記者張圖像相，對本報記者仲好有印象，反問：「我好似細個成日同你一齊㗎（訪問），係咪？」

靚仔小生■林俊賢係80年代當紅靚仔小生。

五官標緻■小時候林鈺洧生得鬼鬼哋，五官好靚。

精靈BB■林鈺洧BB時候與父親林俊賢合照，個樣好精靈。

眾所周知，本屆港姐冠軍，是80年代靚仔小生林俊賢的27歲女兒林鈺洧，雖然她曾於ViuTV節目《對號入座》中大談性史，獲封為「性女港姐」，但61歲的型男老竇就力撐囡囡唔係豪放女，強調後生女有幾個男朋友好正常：「佢只係吹水，認吓叻啫！」林俊賢又稱阿女o依家修心養性，全心全意工作唔諗拍拖。至於寶貝女生活環境，他形容算係咁，比上不足比下有餘，粉碎阿女卡數纍纍傳言。採訪：方騫平長期身在內地工作的林俊賢，一夜間突然做咗港姐爸爸，他透過WeChat接受《星島頭條》訪問時坦言除開心外，亦有少少驚訝，笑言因為唔知阿女贏喺邊度。不過，在娛圈工作36年的林俊賢看透世情：「贏咗港姐只係過程嚟啫，係一個好嘅機會擴闊圈子，學多啲嘢，以後有多啲選擇做佢鍾意嘅嘢，多謝TVB。」阻止唔到人哋點睇囡囡對於阿女當選後即被大起底，除公開談性史、作風大膽獲封「性女港姐」，也被《星島頭條》揭她曾因三角戀，去情敵任職的名店踩場算帳，鬧到情敵爆喊，對此，林俊賢認為都過咗去，但作為爸爸會提點佢，「o依家身份唔同咗，係代表香港人，要開始有啲顧忌。」他又為囡囡被封為「性女港姐」抱不平：「嗰個係年輕人談性嘅節目，類似當年嘅《今夜不設防》咁，都冇乜嘢呀，而佢處身喺嗰個環境，融入一班年輕人嘅話題及圈子，會吹水炫耀自己點樣巴閉，我都年輕過，睇返轉頭其實20幾歲有幾個男朋友好正常，言論係咪大膽只係見仁見智，佢又冇喺街上用大聲公講。」雖然力撐囡囡只係認吓叻，但林俊賢都會提囡囡，「佢o依家唔係細路仔想做乜就做乜，要用另一個層次去表達，唔好再應酬人去講啲乜，呢點對佢嚟講，當選港姐係有啲不完美，但唔算係遺憾，我唔知性女字眼係褒定貶？但都冇所謂啦，因為人哋點睇係阻止唔到嘅，正如我打籃球勇猛咗啲都會畀人評為粗魯。」心痛香港年輕人大壓力林俊賢指囡囡曾經於紐約讀過半年戲劇，對演戲有激情，亦有演戲細胞，是作為演員的基本條件，但寄語唔好得三分鐘熱度：「演戲唔好睇錢，要鍾意及堅持，經磨練及努力，必會有機會。」對於林鈺洧被《東張西望》影到寓所好細，林俊賢肉赤香港的年輕人承受好大壓力，好似睇唔到將來，希望特首在房屋政策上畀心機做啲嘢，增加多啲公營房屋。追問囡囡生活環境係點？有冇畀家用孝敬他？林俊賢則說：「佢算係咁，比上不足比下有餘啦，反而想佢多啲為社會做嘢，學啲鍾意嘅嘢。」問到可會提醒阿女唔好沉迷拍拖？他即用爸爸腔說：「佢o依家要學多啲嘢，要回饋社會，拍乜鬼拖呀！一拍就結婚啦，不過，我問過佢，知道佢諗住做嘢，現時冇男友。」林俊賢都想拍港劇，笑言可以跟黎明拍部《男兒本色2.0》，也期望父女檔演出。